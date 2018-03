Els agricultors es rebel·len contra els ‘plàtans de Lleida’

El 2014 un agricultor es va quedar esgarrifat quan va veure en un gran supermercat unes caixes plenes de plàtans. No el va sorprendre tant l’acumulació de fruita de procedència tropical com una senyera i un cartell que els marcava com a “producte de Lleida”. Unió de Pagesos (UP) va decidir portar el cas a l’Agència Catalana de Consum. Des del principi d’aquesta dècada el sindicat agrari batalla contra els falsos reclams i la competència deslleial que apliquen alguns establiments que volen aprofitar-se de dos elements cada vegada més reclamats pel consumidor: el producte de proximitat i l’ecològic. Cada any, assenyalen a Unió de Pagesos, es presenten més d’una desena de denúncies per publicitat enganyosa i un nombre de casos semblants per competència deslleial, unes pràctiques entre les quals hi ha la venda a pèrdues.

“Ja és prou difícil per a nosaltres poder ser presents al mercat perquè, a més a més, els supermercats ens enganyin i juguin amb la ignorància dels clients”, denuncia Rafael Verdiell, responsable dels sectors agrícoles del sindicat. Verdiell enumera alguns casos de frau que s’han detectat en grans cadenes de supermercats durant els últims anys: carn de vedella procedent d’Irlanda venuda com si fos cabrit de l’Aragó, planters d’alls porros venuts com a alls tendres, vi d’agulla italià amb etiqueta de cava, conill ecològic català quan al Principat no hi havia cap granja certificada, pomes suposadament de Girona fora de l’empara de la indicació geogràfica protegida... Tot un seguit d’exemples de com les cadenes de supermercats a vegades juguen brut aprofitant-se d’una tendència creixent de consum: el producte de proximitat.

“Posem moltes denúncies però per a l’administració és difícil seguir aquests casos”, explica Roger Clavaguera, coordinador de l’àrea tècnica d’UP, que denuncia que en molts casos l’alta rotació dels productes fa que, entre que es posa la denúncia i s’inspecciona, ja no hi siguin.

L’Agència Catalana del Consum, no obstant això, redueix significativament el nombre de denúncies que Unió de Pagesos diu que ha presentat. Assegura que en els últims tres anys n’han rebut un total de 15, i només una ha acabat en sanció. Des de l’ens que depèn del departament d’Empresa s’argumenta aquesta escassa incidència sancionadora pel fet que les feines d’inspecció es fan en dues voltes: a la primera es comproven els incompliments i a la segona el que es comprova és si l’establiment ha corregit el comportament denunciat. Si llavors s’ha canviat l’etiquetatge o s’ha retirat el producte, l’expedient incoat s’acaba arxivant.

Supermercats de tota mena

Un bon grapat de grans cadenes de distribució i de conegudes marques de fruiteries són les protagonistes de les denúncies posades pel sindicat. En alguns casos s’ha comprovat que simplement s’amagava l’etiqueta del producte o s’evitava donar la informació necessària. I en d’altres, els supermercats aplicaven preus que se situaven molt per sota dels costos de producció, l’anomenada venda a pèrdua.

“Mentre no hi hagi consciència col·lectiva del que està passant no ens en sortirem”, denuncia Verdiell, que considera que hi ha poques sancions i, quan n’hi ha, “són de poca quantitat, cosa que fa que als grans grups els surti més a compte pagar-les i continuar procedint de la mateixa forma”.