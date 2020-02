La venda d'un aliment per sota del seu cost de producció serà sancionada amb multes de fins a 100.000 euros

El govern espanyol vol frenar l'onada de protestes d'agricultors i ramaders de les últimes setmanes, que s'han mobilitzat per exigir solucions a la crisi que travessa el sector, especialment pels baixos preus dels productes. El consell de ministres ha aprovat aquest dimarts un seguit de mesures recollides en un decret per reformar la llei de la cadena alimentària amb l'objectiu de permetre "un reforç de la posició negociadora" dels productors agrícoles i ramaders, un "equilibri més gran en la cadena alimentària" i més "transparència en el procés de formació dels preus", segons ha detallat el ministre d'Agricultura, Luis Planas.

Entre les mesures aprovades destaca la prohibició de comprar els productes agrícoles i ramaders per sota del seu preu de cost. Per fer-ho possible, als contractes escrits anuals que signen els pagesos amb els distribuïdors caldrà especificar-hi els costos de producció. "El preu de venda no podrà ser mai inferior a aquests costos", ha destacat Planas. Amb aquesta mesura es reforça la capacitat de negociació dels agricultors i ramaders davant els gegants de la distribució.

En aquesta línia, també es prohibirà que els distribuïdors venguin els productes a un preu inferior al qual els han comprat, però els supermercats sí que podran fer-ho per evitar el malbaratament alimentari. El que no podran fer les grans superfícies són promocions comercials per regalar productes agrícoles. En cas que els distribuïdors incomplissin la normativa, la modificació del decret llei preveu sancions que oscil·len entre els 3.001 euros i els 100.000 euros. Si hi ha una pràctica reiterada es catalogarà com a sanció "molt greu" i la multa anirà dels 100.001 fins al milió d'euros.

Reforma en dues fases

L'executiu espanyol planteja la reforma de la cadena alimentària en dues fases: en la primera s'inclouran les mesures immediates del decret llei amb els punts "més significatius", mentre que la segona es farà amb la transposició de la directiva europea del sector. Planas espera poder tenir aquesta transposició a punt abans del termini límit, fixat per al maig del 2021.

Entre les mesures aprovades aquest dimarts també hi ha la reducció de les peonades mínimes –jornades de feina al camp– per accedir als subsidis agraris que reben els agricultors a Andalusia i Extremadura: passen de 35 dies a 20. El govern espanyol també ha aprovat bonificacions per a la reconversió de contractes temporals a fixos discontinus.

El sector assegura que està al límit. Els preus en origen estan baixant mentre que les ajudes de la PAC es redueixen, els aranzels augmenten i el sou mínim interprofessional també puja. Per a alguns pagesos, la situació és insostenible perquè els preus de la producció són superiors als de venda. El sector té un problema estructural a l'hora de fixar preus: la posició negociadora dels agricultors –agrupats en centenars de cooperatives– és molt dèbil davant dels grans compradors, més organitzats i amb una posició de força. El decret llei aprovat va encaminat a resoldre la situació. Paral·lelament, la conselleria d'Agricultura també treballa en una llei catalana de la cadena alimentària que encara trigarà temps a ser una realitat.