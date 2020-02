L'alentiment econòmic frena el creixement del port de Barcelona

L'alentiment de l'economia en general, la guerra comercial i les incerteses del Brexit han passat factura al port de Barcelona, que, després de dos anys amb creixements de dos dígits en el trànsit de mercaderies, va tancar el 2019 amb un lleuger descens del 0,3%, segons els resultats anuals que ha presentat aquest divendres la presidenta de l'Autoritat Portuària, Mercè Conesa.

El trànsit total de mercaderies va assolir els 67,7 milions de tones, però el comportament va ser desigual, amb creixement en el moviment de mercaderies de proximitat i les autopistes del mar (transport de camions en ferris), i sobretot els líquids a granel; però descensos en sòlids a granel, contenidors i, sobretot, en importació i exportació d'automòbils.

En el trànsit de contenidors, el més important, destaca el descens de les exportacions d'un 3%. Una caiguda que el director general del port, José Alberto Carbonell, ha atribuït a dos factors: un descens de 9.000 contenidors d'alfals, perquè la collita el 2018 va ser extraordinària i se'n van exportar molts; i un descens de 14.000 contenidors amb destinació a Algèria, segon soci comercial del port de Barcelona, per la situació política al país africà.

Respecte als resultats econòmics, la xifra de negoci va assolir els 172 milions d'euros, només un 0,6% menys que l'any anterior, però, en canvi, els resultats van caure un 18% i van passar de 54 milions el 2018 a 44 milions. No obstant, les inversions fetes van augmentar un 21%, fins als 60 milions d'euros.

La causa de la caiguda dels beneficis és el dragatge general que s'ha fet del port, que ha tingut un impacte de 4,5 milions; la rebaixa de la taxa a les mercaderies del 10%, que ha tingut un impacte de 4,5 milions; una provisió de 5 milions per les costes judicials del litigi pel moll Prat, i un increment de l'aportació al sistema espanyol de ports d'un milió d'euros; segons ha explicat la directora financera, Miriam Alaminos. Sense aquests impactes, els resultats serien de 55,3 milions, un 1,3% més que l'any anterior.

L'aportació del port de Barcelona al sistema espanyol de ports va assolir els 13 milions d'euros, segons ha explicat Alaminos. La directora financera també ha destacat el desendeutament del port. La primera dècada d'aquest segle el port va recórrer a un crèdit del BEI per a la seva ampliació, i va arribar a tenir un deute de 1.500 milions amb una ràtio d'endeutament del 50%. Al tancament del 2019 el deute a llarg termini era només de 179 milions, un 9% menys que l'any anterior i amb una ràtio d'endeutament del 12%.

Accessos ferroviaris i estabilitat política

La presidenta del port, Mercè Conesa, ha explicat que per al 2020 es preveu una inversió de 72 milions d'euros, amb una partida de 22 milions reservada per als accessos ferroviaris. Conesa, que ha indicat que l'estabilitat política "és imprescindible", ha indicat que el protocol dels nous accessos ferroviaris – una infraestructura pendent des de fa anys– està a punt per a la seva signatura i només falta "l'acord polític" de les administracions implicades: Estat, Generalitat i ajuntaments. Per això, ha encoratjat les diferents administracions a trobar una data per signar el protocol.

Pel que fa al trànsit de passatgers, durant el 2019 van passar pel port 4,6 milions (un 3%) més, dels quals 1,4 milions anaven en ferris (un 2,7% més), i 3,1 milions en creuers (un 3,1% més).

Sobre el coronavirus, el director del port ha admès que tindrà un impacte, malgrat que no l'ha quantificat. A més, ha destacat que a causa del brot de pesta porcina a la Xina les exportacions de porc català cap a l'Àsia pràcticament s'han doblat (han crescut un 94%) i el sector espera consolidar aquest nou mercat.