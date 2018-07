Una altra jornada d’incidències al Prat

Nova jornada de retards i cancel·lacions de l’aerolínia propietat d’AIG. L’operativa de Vueling ahir va tornar a tenir problemes a l’aeroport del Prat, la seva principal base d’operacions, unes incidències que no es van repetir en cap altre dels centres de connexions que la companyia té repartits per Europa -on el volum de rutes és molt inferior-. Fins a les nou del vespre aquest diari havia comptabilitzat 85 vols que havien tingut retards en les seves sortides des de Barcelona, segons les dades que publica la web d’aviació Flightradar. Set vols més amb destinació a Alger, Menorca, Eivissa, Lisboa, València, Màlaga i la Corunya van ser cancel·lats.

En total, el 54% dels vols de l’aerolínia es van veure afectats. Tenint en compte la capacitat del tipus d’avió que utilitza Vueling i l’ocupació mitjana que acredita, els problemes d’ahir haurien afectat més de 14.000 persones, uns nivells similars als de divendres.

Divendres Vueling va assegurar que l’alt volum d’incidències registrades aquella jornada responien a una jornada normal de juliol, amb un alt volum d’operacions a l’aeroport de Barcelona. Ahir la companyia no va atendre les trucades d’aquest diari.

Aquests dies tenen lloc més d’un miler d’operacions entre enlairaments i aterratges a les instal·lacions del Prat, el segon aeroport espanyol més gran. Fonts d’Aena van assenyalar que la jornada es va desenvolupar sense problemes amb el funcionament del gestor aeroportuari espanyol, però van evitar revelar dades sobre les afectacions d’aerolínies. Segons les dades de Flightradar, fins a les nou del vespre un total de 180 de les 430 operacions d’enlairament fetes a les pistes del Prat van tenir retards considerables -a la indústria aeronàutica es considera retard un cop se superen els quinze minuts-. Més de la meitat eren de Vueling, que concentra un terç de l’activitat de l’aeroport.

Afectacions meteorològiques

Enaire, el gestor de navegació aèria d’Espanya, sí que va advertir que va ser una jornada d’alta densitat de vols a tot el cel europeu. I a la tarda, a través del seu compte de Twitter, va advertir que a causa de la situació metereològica -hi havia núvols cumulonimbus sobre l’àrea de servitud de l’aeroport barceloní-, havia pres la decisió d’allargar el temps que passa entre cada enlairament i cada aterratge.

Vueling, però, va tornar a posar-se en el punt de mira pels retards en els seus vols. L’acumulació d’incidències ha provocat que a les xarxes socials s’hagi activat l’etiqueta #vuelingfail, que ahir va acumular queixes pels retards i les cancel·lacions de vols, però també pel tracte rebut.