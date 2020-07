L’amarg aniversari de Port Aventura

El 2019 van ser el presentador televisiu Arturo Valls i el còmic Joaquín Reyes i, l’any anterior, els concursants d’ Operación Triunfo encapçalats per Ana Guerra i Cepeda. No és una llista de portades de revistes del cor, sinó dels famosos convidats per Port Aventura per inaugurar les dues últimes temporades. Malgrat tot, la d’enguany era la més esperada perquè el parc temàtic celebra el seu primer quart de segle. La pandèmia de covid-19, però, ha aigualit la festa i ha fet que se substituís la tradicional inauguració envoltada de cares conegudes per una senzilla roda de premsa, sense focs artificials i en què la protagonista no desitjada va ser la mascareta.

Port Aventura va batre l’any passat el seu rècord de visitants, amb 5,2 milions, que van superar els 5 milions aconseguits el 2018. També va obrir el sisè establiment dins el seu complex hoteler, que va registrar un 95% d’ocupació en el seu primer estiu. Alhora va augmentar el nombre de visites durant les estratègiques campanyes de Halloween i Nadal i va fer passes decisives cap a la diversificació del negoci ampliant el centre de convencions, i en la transformació ecològica del complex.

Les bones xifres econòmiques, però, ja venien d’anys enrere. El benefici net s’havia triplicat en el quinquenni 2013-2017. Només hi va haver un únic i gairebé insignificant entrebanc el 2018, el primer any complet amb Ferrari Land en marxa. Va ser quan els beneficis nets van caure un 10%, fins als 31,3 milions d’euros. Tot i això, el 2018 el parc es va consolidar com el sisè més visitat d’Europa. Tot plegat després de la inversió de 100 milions d’euros per encabir al complex l’espai temàtic de la marca automobilística de Maranello, que inclou la quarta muntanya russa del món en alçada i velocitat, la Red Force. Segons la consultora Aecom, el 2018 Ferrari Land va aportar més d’una quarta part dels visitants del parc. Els resultats del complex del 2019 encara no són públics.

L’empresa també es felicitava per la taxa d’internacionalització del negoci: el 55% de les pernoctacions corresponien a estrangers. El mercat més ben posicionat és el francès, amb un milió de visitants.

Obsessió per una altra seguretat

Aquest any els dos fons d’inversió que es reparteixen la propietat del parc temàtic (51% Investindustrial i 49% KKR) preveuen un aniversari amarg. Per començar, van haver de posposar l’obertura de la temporada del 27 de març al 8 de juliol. Normalment obrien portes a la primavera, per aprofitar la Setmana Santa i la bonança del clima de la Costa Daurada. Aquest any, però, el pic de la pandèmia ha esmicolat el calendari. “Serà un any d’impàs”, va reconèixer Fernando Aldecoa, el director general de PortAventura World, a la roda de premsa de presentació de la temporada.

L’aforament permès és d’un 30% de la capacitat del parc, tot un somni per a qui hagi experimentat les cues per accedir al Dragon Khan, i un luxe per als 5.000 visitants diaris que acull el parc aquest estiu, que, no obstant, estan sotmesos a les mesures de seguretat sanitària de rigor. El primer que han de fer és passar per una carpa on se’ls pren la temperatura. És, segurament, l’única cua que faran en tot el dia. Si algú està a més de 37,5 graus, se’l condueix a una altra carpa on es repeteix la prova i, si es confirma el diagnòstic, se li denega l’entrada. Un cop a l’interior del parc, hi ha dispensadors de gel hidroalcohòlic a tot arreu i guants d’un sol ús en determinades atraccions en què cal tocar superfícies. Les instal·lacions es desinfecten cada cert temps, si fa falta aturant-ne el funcionament.

La circulació a peu està regulada per uns carrils amb marques a terra per respectar la distància de seguretat entre visitants. La mascareta, òbviament, és obligatòria, fins i tot a bord de les atraccions més extremes. Les fotos de record amb cara de pànic en plena baixada del Shambhala s’han suspès per a un altre any com els tradicionals espectacles. Les mesures de seguretat han suposat una inversió de 4 milions d’euros, segons va detallar Aldecoa. La direcció també s’ha vist obligada a mantenir tancat aquest estiu el Caribe Aquatic Park, que ocupa 50.000 metres quadrats, i només hi haurà oberts quatre dels sis hotels del complex.

Un 20% pendent

Pel que fa als treballadors, encara queden per incorporar-se un 20% dels 1.800 empleats que al març van ser inclosos en un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO). Davant d’aquesta atípica temporada i la incertesa que estan produint els rebrots de covid-19, la consellera d’Empresa, Àngels Chacón, que va visitar el parc aquesta setmana, ja ha reclamat ajudes estatals al sector del turisme en un estiu “molt més dolent” del que esperava el Govern.

Tot un bany de realisme que arriba en un moment en què, a aquestes altures de l’any, Port Aventura normalment ja porta tres mesos funcionant i, de fet, està en el punt més àlgid de la temporada. L’empresa no ha volgut explicar quina previsió econòmica té per a aquest any, però al març l’agència de ràting Moody’s va alertar que la caiguda d’ingressos podria arribar fins a un 50% per culpa dels efectes del covid-19. Un regal que segur que no era el que s’esperava Woody, la mascota que porta 25 anys donant la benvinguda als visitants.