Els nord-americans celebraran el sopar del Dia d'Acció de Gràcies més barat des del 2010

Preparar el sopar del Dia d'Acció de Gràcies aquest any suposarà un esforç econòmic més petit per a les llars estatunidenques. Segons les estimacions de la Federació Americana de Grangers (AFBF, per les seves sigles en anglès), el preu mitjà del menú habitual durant aquesta celebració ha caigut un 0,4% respecte a l'any passat. Enguany, l'import mitjà de l'àpat serà de 48,9 dòlars (42,9 euros).

Si s'ajusta el preu a la inflació, el sopar del Dia d'Acció de Gràcies d'aquest exercici serà el més barat des del 2010. Les estadístiques d'aquesta celebració es recullen des del 1986 i inclouen un menú per a deu persones sense begudes alcohòliques.

La baixada de preu registrada aquest any es deu, en gran part, a l'abaratiment en l'import del gall dindi. Segons l'AFBF, l'import del plat principal del sopar s'ha reduït un 3% en comparació a l'any passat, el més baix des del 2014.

D'altra banda, altres ingredients com el pastís de carabassa o el farcit del gall dindi han experimentat un augment en el preu. El producte que més s'ha encarit, però, ha sigut el nabiu, ja que el departament d'agricultura dels Estats Units va incrementar els controls de producció, un fet que va quedar reflectit en el seu cost.

El Dia d'Acció de Gràcies se celebra el quart dijous de cada mes als Estats Units i precedeix el Black Friday. Al Canadà, en canvi, la festivitat té lloc el segon dilluns d'octubre.