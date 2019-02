L'AMB amplia a 60 minuts el temps d'antel·lació per contractar un VTC

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha aprovat inicialment el reglament per regular l'activitat dels vehicles amb llicència VTC als municipis de l'entorn metropolità. El document amplia a 60 minuts l'antelació mínima per contractar aquest servei. En el seu decret, la Generalitat ha fixat aquest temps en un mínim de 15 minuts, però els municipis poden ampliar-lo.

El reglament metropolità haurà de superar ara una fase d'exposició pública de 30 dies abans de poder ser aprovat de manera definitiva. Al nou reglament, en la seva tramitació inicial, hi han donat suport l'Entesa, que inclou els comuns, la CUP i Compromís per Torrelles, mentre que el PDECat, ERC i Plataforma per Barberà s'han abstingut i el PP i Ciutadans hi han votat en contra.

El nou reglament s'ha aprovat inicialment malgrat els pronunciaments en contra d'organismes com l'Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) o, més recentment, del Consell de Garanties Estatutàries.

La normativa fixa que els vehicles amb aquesta llicència no puguin circular per les vies públiques per captar clients ni propiciar la captació de viatgers que no hagin contractat el servei prèviament i s'hagin de quedar, per tant, estacionats entre servei i servei. Quan aquests vehicles no estiguin precontractats o prestant servei, hauran d'estar aparcats fora de les vies públiques, segons el reglament, que tampoc no permet la geolocalització perquè els clients puguin localitzar els vehicles disponibles sense haver-los contractat prèviament.

L'AMB destaca que, tal com justifiquen diversos informes tècnics i jurídics, les especials característiques de mobilitat metropolitana, l'extensió de l'àmbit i "la fragilitat de les seves condicions ambientals" aconsellen establir un període superior per a la precontractació, segons el text del reglament, consultat per Europa Press.

Multes de fins a 6.000 euros

El reglament també estableix com a infracció greu el fet de no respectar els 60 minuts de precontractació, i fixa el règim sancionador en fins a 300 euros per a les infraccions lleus, de 301 a 1.400 euros per a les greus i de 1.401 a 6.000 euros per a les molt greus. A més, el mateix reglament avisa que l'Institut Metropolità del Taxi (Imet) implantarà els registres i els procediments administratius per fer efectiu el control del compliment de la norma en el termini d'un mes a comptar des de l'entrada en vigor del reglament.

L'Institut Metropolità del Taxi (Imet) ha explicat que l'AMB també ha aprovat de manera inicial la modificació d'alguns articles del 'Reglament Metropolità del Taxi', que permetrà incorporar la tarifa de preu tancat als sistemes tarifaris del servei de taxi de l'àrea metropolitana de Barcelona. Aquesta nova tarifa s'aplicarà únicament a través de les aplicacions que existeixen en el sector del taxi en l'àmbit metropolità, i per al seu funcionament es nodrirà d'algorismes que actualment usa l'aplicació AMB Taxi Barcelona, que calcula el preu aproximat d'un determinat trajecte.

L'objectiu d'aquesta tarifa és incentivar l'ús de les noves tecnologies, avançar en la transparència del sistema tarifari i possibilitar que els usuaris tinguin la seguretat de l'import que pagaran al final del trajecte.