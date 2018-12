El lloguer s'estanca a Barcelona

A Barcelona mai s'havien signat menys contractes de lloguer nous des que es recopila aquesta informació. Així ho indiquen les dades de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, que publica aquesta informació des de l'any 2007. Des d'aleshores, fins al tercer trimestre d'aquest any la diferència entre els contractes signats i els cancel·lats no havia sigut mai tan baixa.

En efecte, des de principis d'any només s'han incorporat a Barcelona 2.068 nous habitatges llogats. L'any amb menys lloguers nous en els tres primers trimestres de l'any era fins ara el 2012 (2.607), seguit del 2013 (2.979). I, mirant només trimestres en solitari, els 525 d'entre juny i setembre d'aquest any són el mínim històric amb una sola excepció: el segon trimestre del 2014, quan es van cancel·lar 18 lloguers més dels que es van signar.

Segons la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, aquestes dades s'expliquen "per l'increment del preu de compravenda dels habitatges a la ciutat, fet que fa més atractiu per al propietari vendre un pis que posar-lo de lloguer". Aquesta entitat també apunta que l'estabilització dels preus de lloguer i les expectatives de control i regulació del mercat per part de les administracions expliquen aquesta falta de nous habitatges al parc de lloguer.

Els preus segueixen pujant

Malgrat aquesta caiguda dels lloguers, els preus mantenen el seu ascens. Les dades de la Cambra indiquen que durant el tercer trimestre el preu mitjà del lloguer va ser de 948 euros, cosa que suposa un augment del 5% interanual.

El preu per metre quadrat es manté estable en els 13,6 euros i no experimenta cap augment interanual. Això s'explica pel fet que la superfície dels habitatges llogats és superior a la del mateix període de l'any passat.

Per districtes, el lloguer mitjà més alt es troba a Sarrià-Sant Gervasi (1.319 euros) i el més barat a Nou Barris (680 euros). Els increments més forts, però, es troben a Ciutat Vella (pugen un 8,5% fins als 920 euros) i a Nou Barris, amb un augment del 7,9%.