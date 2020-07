La justícia europea dona la raó a Apple i Irlanda: la multinacional no haurà de tornar 13.000 M€ en impostos eludits

El Tribunal General de la Unió Europea es decanta a favor d'Apple i Irlanda. En una sentència esperada per la quantitat de la sanció en joc, el tribunal amb seu a Luxemburg ha anul·lat aquest dimarts la decisió de la Comissió Europea de forçar la multinacional nord-americana a retornar 13.000 milions d'euros en impostos no pagats a Irlanda. El jutge creu que Brussel·les no ha aconseguit demostrar que la Hisenda irlandesa i el fabricant de l'iPhone tinguessin un acord tributari que permetés a la companyia pagar menys d'un 1% d'impost de societats durant dècades. Les parts tenen dos mesos per recórrer la decisió, que podria anar a parar a l'última instància, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE).

No és el primer revés en aquesta direcció que la justícia europea dona al departament de la comissària de Competència, Margrethe Vestager. A finals de l'any passat també va sentenciar a favor d'una altra multinacional nord-americana, en aquest cas Starbucks, i la va eximir de pagar 30 milions d'euros als Països Baixos, amb qui Brussel·les considera que té acords fiscals. I el raonament del jutge era similar: la incapacitat de Brussel·les, després d'anys d'investigació, d'aportar proves suficients per demostrar aquests acords tributaris.

Segons el Tribunal General, la Comissió anava errada en afirmar que s'havien concedit avantatges econòmics selectius i, per tant, ajudes d'estat a l'empresa nord-americana. Considera que Brussel·les no ha pogut demostrar que Apple eludia impostos a través d'acords fiscals amb dues filials: Apple Sales International (ASI) i Apple Operations Europe (AOE). Més enllà de l'enginyeria fiscal emprada per la multinacional a l'hora d'eludir impostos per aquestes vies, el Tribunal General també creu que la Comissió Europea no ha aconseguit demostrar que les autoritats fiscals irlandeses van oferir avantatges competitius.

Un 0,005% d'impost de societats

El cas va començar el 2013, quan la Comissió Europea va obrir una investigació contra els acords fiscals de la companyia tecnològica nord-americana i Irlanda, sota la sospita que Apple pagava un percentatge irrisori de l'impost de societats. De fet, segons Brussel·les, l'empresa va arribar a pagar un 0,005% per aquest impost el 2014 i abans n'havia pagat només un 1%. L'impost de societats a l'illa irlandesa era aleshores d'un 12,5%, un dels més baixos de la UE.

Per això, després de tres anys d'investigació el departament de Competència de la Comissió Europea va concloure que efectivament Irlanda i Apple havien pactat un acord fiscal avançat, l'anomenat tax ruling, per pràcticament eludir pagar l'impost. D'aquesta manera, la Comissió Europea va establir que Apple havia de retornar 13.000 milions d'euros a la Hisenda irlandesa, la multa més elevada imposada fins aleshores a una empresa.

651x366 Així evadeix impostos Apple Així evadeix impostos Apple

Però si Apple havia aconseguit eludir aquesta quantitat d'impostos era, de fet, gràcies a un acord amb Irlanda, que té un règim fiscal molt més lax i és considerada pel mateix Parlament Europeu com un paradís fiscal. Per això, a finals del 2016 el país va decidir portar a la justícia europea la decisió de la Comissió, assegurant que mai ha concedit cap avantatge fiscal a una multinacional en concret i que s'havia danyat la seva reputació. El sistema fiscal irlandès ja està pensat per atraure multinacionals i per exemple Google també hi té una seu.

L'estrena d'Irlanda al capdavant de l'Eurogrup

I, de fet, qui en va fer una clara defensa pública va ser el ministre de Finances irlandès, Paschal Donohoe, que justament aquesta setmana s'ha estrenat com a president de l'Eurogrup, després de derrotar la vicepresidenta espanyola, Nadia Calviño. Irlanda és un dels països que habitualment s'oposen a augmentar la integració fiscal de l'Eurozona, justament perquè es beneficia d'un esquema fiscal favorable per a les grans multinacionals, que s'emporten a l'illa les seus i els beneficis que registren en altres països de la Unió Europea, com denuncien organitzacions com Tax Justice.

No és estrany que el ministeri de Finances irlandès hagi celebrat la resolució ràpidament a través d'un comunicat, en què assegura que Irlanda mai va donar un tracte especial a Apple, sinó que la companyia va tributar d'acord amb les normes fiscals del país. Donohoe ha retuitat el comunicat.

La sentència, igualment, suposa un fort cop per al departament de Competència de la Comissió Europea en la seva lluita per aconseguir una fiscalitat més justa dins la Unió Europea. Vestager fa temps que intenta impulsar una taxa digital des de la Comissió que, a més, hauria de ser una de les vies d'ingressos per pagar el pla de recuperació de l'economia europea, tocada per la pandèmia.