L'Estat aprova l'avantprojecte de llei per posar fi a l'amnistia fiscal

"No hi ha justícia social ni tributària si alguns pretenen eludir els seus compromisos i les obligacions que tenen la resta de persones". D'aquesta manera la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha anunciat l'aprovació al consell de ministres d'aquest dimarts de l'avantprojecte de llei de mesures de prevenció i de lluita contra el frau fiscal. Amb aquesta futura normativa, el govern espanyol pretén recaptar 800 milions d'euros addicionals a l'any.

El text que ha aprovat el consell de ministres actualitza el concepte de paradisos fiscals amb els criteris de la Unió Europea i de l'OCDE. Aquesta actualització preveu ampliar la llista de paradisos fiscals, incloent-hi aquells països que "no realitzen un intercanvi d'informació amb Espanya o que tenen una baixa o nul·la tributació", ha explicat Montero.





Altres mesures que ha desgranat la cap de la cartera d'Hisenda són la reducció de la limitació del pagament en efectiu entre empreses o professionals de 2.500 euros a 1.000 euros, per millorar la "traçabilitat de les operacions financeres", o prohibir el denominat software de doble ús per part de grans companyies per a la manipulació de la comptabilitat, així com establir més control sobre la criptomoneda. També s'amplia la llista pública dels morosos d'Hisenda disminuint el topall del milió d'euros fins als 600.000 euros.

Montero ha reconegut aquest dimarts que el govern no té capacitat per fer pública la llista de persones que es van acollir a la normativa aprovada per l'executiu de Mariano Rajoy l'any 2012, coneguda com a amnistia fiscal de Montoro, ministre d'Hisenda d'aquell moment, ja que el Constitucional ho va tombar l'any 2017. El TC va avalar les regularitzacions fetes l'any 2012, ja que es va acollir al principi de preservació de la “seguretat jurídica”. Pedro Sánchez s'havia compromès a fer públics els noms dels beneficiats.

Amb tot, l'executiu de Sánchez posa fil a l'agulla posar fi al frau fiscal. "És una prioritat", ha defensat la ministra d'Hisenda. L'any passat, en el marc de la lluita contra el frau fiscal, Hisenda va dur a terme 29.600 actuacions de control sobre grans empreses, patrimonis i economia submergida, i va recaptar 15.715 milions d'euros, cosa que suposa un 4,1% més que l'any anterior, segons les dades fetes públiques pel mateix ministeri.