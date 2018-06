Els Estats Units amenacen amb nous aranzels a productes xinesos per valor de 173.000 milions d'euros

El president dels Estats Units, Donald Trump, va ordenar aquest dilluns la preparació de nous aranzels del 10% a productes provinents de la Xina per valor de 200.000 milions de dòlars (al voltant de 173.000 milions d'euros). L'anunci arriba pocs dies després que la Casa Blanca anunciés una imposició d'aranzels a articles xinesos per valor de 43.000 milions d'euros.

A través d'un comunicat, el mandatari nord-americà ha qualificat de "deslleials" i "inacceptables" les pràctiques comercials de la Xina, i ha justificat l'adopció de "mesures addicionals". Trump ha reclamat al gegant asiàtic que "obri el seu mercat als productes nord-americans i que accepti una relació comercial més equilibrada amb els Estats Units".

"Si la Xina es nega a canviar les seves pràctiques, els nous aranzels entraran en vigor", sentenciava el comunicat. Així, la imposició d'aquest gravamen encara no és definitiva. Malgrat tot, la relació entre les dues economies més potents del món és més tensa que mai.

De fet, es preveu que el 6 de juliol els Estats Units apliquin un aranzel del 25% a existències que sumen un valor de 34.000 milions de dòlars (29.000 milions d'euros). A més, l'administració Trump ja estudia imposar aquest gravamen a més productes que, en total, sumen un valor de 16.000 milions de dòlars (13.780 milions d'euros).

La Xina no s'arronsa

Poc després de rebre el comunicat de la Casa Blanca, Pequín ha advertit que haurà d'adoptar mesures "qualitatives i quantitatives" com a resposta a la "irracionalitat" del govern nord-americà. Tal com ha informat aquest dilluns el ministeri de Comerç de la Xina a través de la seva web, "no importa com canviï la situació a l'exterior, el país continuarà creixent al ritme establert i col·locarà les persones al centre".

Les declaracions del govern de Xi Jinping, doncs, mantenen la línia de divendres passat, quan es va saber l'última imposició d'aranzels. De fet, la Xina ja va anunciar que posava fi als acords comercials tot i "no estar disposada a mantenir una guerra comercial". L'executiu del gegant asiàtic va argumentar que "no tenia cap més opció que oposar-se a un comportament miop dels Estats Units que farà mal a les dues parts".

Lluny queden les escenes que van protagonitzar els dos governs el mes de maig passat, quan els Estats Units van anunciar que retiraven els aranzels després d'arribar a un acord amb el gegant asiàtic. El secretari del Tresor dels EUA, Steven Mnuchin, va arribar a declarar que s'estava posant "en suspens la guerra comercial".

El conflicte amb la Xina no és l'únic front obert de Trump. A la seva guerra comercial amb el país asiàtic cal afegir-hi la discussió que manté amb el Canadà i Mèxic sobre el futur del Tractat de Lliure Comerç a l’Amèrica del Nord, i els aranzels que ha imposat sobre l'acer europeu.