Els nous aranzels dels EUA a la Xina entraran en vigor el 23 d'agost

El govern dels Estats Units ha anunciat aquest dimecres que imposarà una nova bateria d'aranzels a la Xina, que entrarà en vigor el 23 d'agost vinent. En aquest cas, es tracta d'un impost sobre el 25% del valor de fins a 279 productes, provinents sobretot de la indústria química, petroliera i motriu.

El valor d'aquest gravamen rondarà els 16.000 milions de dòlars (13.775 milions d'euros). Es tracta del segon tram que completa el paquet d'aranzels que l'administració Trump va aprovar el mes de juny passat, de 50.000 milions de dòlars (43.000 milions d'euros). El primer tram (de 34.000 milions de dòlars o 29.270 milions d'euros) va entrar en vigor al juliol i gravava 1.300 béns xinesos de sector com la robòtica o la indústria aeroespacial.

Segons el govern nord-americà, les pràctiques comercials de la Xina són "deslleials" i "inacceptables". És per això, justifica, que ha hagut d'adoptar "mesures addicionals", tal com anunciava en un comunicat el juny passat. A part, la Casa Blanca considera que les empreses xineses han adquirit companyies estatunidenques per quedar-se amb la seva tecnologia o, fins i tot, per llençar atacs cibernètics contra xarxes informàtiques relacionades amb el comerç internacional dels Estats Units.

D'altra banda, tampoc s'espera que la Xina es quedi de braços plegats. De fet, poc després de rebre la notificació del primer paquet d'aranzels, el govern de Xi Jinping va anunciar que respondria a les amenaces nord-americanes "amb la mateixa intensitat". Una setmana més tard, el gegant asiàtic va imposar un paquet d'aranzels als Estats Units pel mateix valor: 50.000 milions de dòlars (43.000 milions d'euros).

Altres fronts oberts

Malgrat l'intens conflicte que Donald Trump manté amb el país asiàtic, el mandatari nord-americà també té altres fronts oberts. El president dels Estats Units també va decidir imposar aranzels a diversos productes europeus, des de l' acer fins a les olives. Malgrat les ofertes de la Unió Europea per rebaixar les tensions, Trump va decidir tirar endavant amb la seva proposta, que també es va trobar amb una resposta contundent per part de la unió comunitària.