L’arrest de Ghosn debilita Renault

La detenció de Carlos Ghosn -president de l’aliança formada per Nissan, Renault i Mitsubishi- va fer caure ahir a la borsa les tres companyies. El consell d’administració de Renault, reunit ahir a la seu del grup a Boulogne-Billancourt, va reaccionar a la situació: no destitueix Ghosn però el declara “incapacitat temporalment”, nomena Phillippe Lagayette per liderar temporalment el consell i dona poders al número 2 de Ghosn, Thierry Bolloré, perquè faci de primer executiu. Ni que sigui amb aquesta temporalitat, la pèrdua del líder del gran grup automobilístic trenca el difícil equilibri entre els tres fabricants, que havien unificat forces per fer front als dos supergegants del sector, Toyota i el Grup Volkswagen. Oficialment, tant des de Tòquio com des de París es deia ahir que l’aliança continuarà treballant conjuntament, però no hi ha dubtes que les coses poden canviar.

El més clar va ser el conseller delegat de Mitsubishi, Osamu Masuko, que veu difícil administrar l’aliança sense Ghosn. “No crec que hi hagi ningú més a la Terra que pugui ocupar-se de Renault, Nissan i Mitsubishi”, va dir a Tòquio. Però ningú dona l’aliança per acabada oficialment. Renault va dir que continuarà centrada en el seu acord amb Nissan i Mitsubishi, però el resultat de la reunió d’ahir evidencia que mou fitxa: Ghosn ja ha perdut el crèdit després que l’estat francès, que té un 15% de Renault, li hagi retirat el suport.

“Carlos Ghosn ja no té una posició per liderar Renault”, va dir el ministre de Finances francès, Bruno Le Maire, a l’emissora France Info. El ministre va dir que la marca del rombe ha perdut força en els difícils equilibris de l’aliança. “Renault s’ha debilitat”, va admetre. Le Maire i el seu homòleg nipó, Hiroshige Seko, van emetre una declaració conjunta de suport a l’aliança i van explicitar el “desig compartit de mantenir una cooperació guanyadora”.

L’equilibri és difícil perquè Nissan, a qui Ghosn pràcticament va salvar de la fallida, és ara un soci molt més fort a l’aliança, però la marca nipona només té un 15% de Renault, mentre que la marca francesa té un 43% de Nissan. Els equilibris a l’aliança estaven pendents d’una nova negociació. Ahir el president executiu de Nissan, Hiroto Saikawa, va fer arribar una comunicació privada a Renault en la qual deia que Ghosn també podria haver comès irregularitats a la marca francesa, segons Reuters. Això es va interpretar com un intent d’afluixar el control dels francesos sobre la marca japonesa.

D’altra banda, un gerent de Nissan, que no va voler identificar-se, va deixar caure que la presa de decisions a l’aliança podia patir a partir d’ara per l’absència d’una figura unificadora com la de Ghosn.

Pèrdues a la borsa

La borsa ja ha passat factura a les tres marques de l’aliança. Nissan va perdre ahir un 5,45%, Mitsubishi un 6,85% i Renault un 1,19%, que sumat a la caiguda del dilluns fa quasi un 10% en dos dies.

No obstant això, les agències de qualificació de riscos Moody’s i Standard & Poor’s (S&P) van decidir mantenir la nota de qualitat creditícia de Renault en un aprovat. Les dues agències consideren que en el curt termini la detenció de Ghosn no afectarà la qualitat del crèdit de l’empresa.