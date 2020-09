L'Estat defensa que la taxa d'atur està per sota del 20% amb treballadors en ERTO inclosos

Fa gairebé dues setmanes els rebrots feien augmentar el nombre de persones desocupades, al mateix temps que l'Euroestat registrava que Espanya havia destruït més del doble d'ocupació que Europa durant la pandèmia. Però, tot i així, el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luís Escrivá, ha defensat aquest dilluns que la taxa d'atur estaria per sota del 20% –nou punts menys en comparació amb fa dotze dies– tenint en compte, fins i tot, les persones afectades per un expedient de regulació temporal d'ocupació (ERTO). De manera que, segons les previsions d'Escrivá, l'arrencada del setembre capgiraria els senyals d'alerta que enviava el mes d'agost.





Durant una entrevista a La Sexta, el ministre ha assegurat que quatre de cada cinc empleats afectats per un ERTO a principis de maig ja haurien recuperat al lloc de treball i ha insistit que "el nivell de recuperació és del 80%". Escrivá ha donat a conèixer totes aquestes dades el primer dia d'una setmana clau en les negociacions sobre el futur més immediat d'aquesta mena d'expedients, que va ser la fórmula triada pel govern espanyol al principi de la pandèmia per evitar que l'atur es disparés.

D'una banda, agents socials, patronal i executiu estan d'acord en prorrogar-los. En aquest sentit, la ministra de Treball, Yolanda Díaz, ha obert la porta a mantenir la mesura fins a l'any que ve i ha apuntat que el 31 de desembre seria un "error" perquè "tallaria per la meitat la campanya de Nadal". "Probablement no és l'adequada i n'haurem de negociar una que vagi una mica més enllà", ha remarcat en una entrevista a TVE. Al seu torn, Escrivá ha insistit que estendrien "la protecció de les rendes tant com calgui", sense descartar tampoc que la pròrroga sigui fins al 31 de gener.



Tanmateix, encara hi ha serrells oberts que obliguen a mantenir la negociació i el resultat final resta obert. "L'executiu ha aparegut amb una proposta d'última hora, la d'eliminar el comptador a zero de l'atur de les persones en ERTO, i no ho assumirem", ha denunciat el secretari general de la UGT, Pepe Álvarez, en una trobada a Palma. Álvarez responia així a la resposta que ha donat Díaz sobre la mesura. La ministra de Treball, preguntada sobre si el govern es plantejava eliminar el denominat "comptador a zero", és a dir, que el temps gastat d'atur durant l'ERTO no es descompti en cas que en un futur es necessiti la prestació, ha apuntat que la negociació "està oberta" i ha insistit en respectar el "diàleg social". Díaz ha afegit que aquells treballadors que des del 15 de març hagin estat en un ERTO comptaran amb una prestació de sis mesos si en un "futur" se'ls fa fora de la feina.



Damunt la taula de negociació també hi ha una altra carta encara per escollir, la que giraria al voltant de la concreció o no de sectors que es beneficiarien d'aquests ERTO. Tant sindicats com patronal continuen sent partidaris de "no limitar" els ERTO. En aquest sentit, des del govern espanyol han proposat un "model diferencial" que passi per mantenir els ERTO de rebrot per a totes aquelles empreses que es vegin afectades per alguna restricció sanitària i, en paral·lel, limitar els de força major per a aquelles empreses i negocis més afectats.

Sintonia sobre la prestació

Díaz també ha defensat mantenir el 70% de la base reguladora a partir dels sis mesos de l'ERTO, una mesura que va de fracet del que demanaven els sindicats majoritaris –CCOO i UGT–. "Tot el govern estem treballant en aquesta direcció, no té cap sentit deixar caure el sistema de protecció quan més es necessita", ha insistit Díaz.

Protecció per als autònoms

Amb tot, Escrivá ha avançat aquest dilluns que la prestació extraordinària per cessament d'activitat per als treballadors autònoms s'allargarà paral·lelament amb els ERTO. En aquest sentit Escrivá, que aquesta setmana es reunirà amb les organitzacions d'autònoms, ha indicat que tots aquells treballadors per compte propi que es vegin afectats de manera "directa i intensa" per la pandèmia "continuaran tenint la protecció fins que hi hagi una solució al virus". Tot i que es preveu que les negociacions al voltant dels expedients de regulació temporal d'ocupació s'allarguin fins divendres, sindicats, patronal i govern espanyol confien en poder arribar a un acord "com més aviat millor".