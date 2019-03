L'assessor econòmic de Casado defensa ampliar el concert econòmic a totes les comunitats autònomes

260x366 Daniel Lacalle, assessor de Pablo Casado, defensa generalitzar el concert basc a totes les autonomies / MARIANO CIEZA/EFE Daniel Lacalle, assessor de Pablo Casado, defensa generalitzar el concert basc a totes les autonomies / MARIANO CIEZA/EFE

L'economista Daniel Lacalle, assessor econòmic del líder del PP Pablo Casado, ha defensat l'extensió del sistema de finançament aplicat al País Basc a la resta de comunitats autònomes. En una entrevista al diari 'El Mundo', Lacalle assegura que sempre ha elogiat el concert basc com "una solució bona per vertebrar un estat de les autonomies en què es conjugui la responsabilitat fiscal amb l'autonomia".

Segons l'assessor de Casado, "el sistema [de finançament] autonòmic ara té un problema amb un risc d'incentius perversos". Lacalle considera que, actualment, "els que sempre reben no acaben de millorar i els que sempre paguen no estan contents", per la qual cosa la "convergència no acaba de donar-se" entre comunitats amb rendes altes i baixes.

"El concert basc ha sigut un mecanisme molt positiu per permetre un nivell d'autonomia màxim amb un nivell de responsabilitat màxim", afegeix. A més, Lacalle creu que "les comunitats han de combinar la seva responsabilitat fiscal amb la seva capacitat de despesa".

Sobre les propostes econòmiques que presentarà el PP de cara a les eleccions generals, Lacalle ha avançat que no proposarà una recentralització de les competències autonòmiques. "No es tracta de recentralitzar sinó que hi hagi mecanismes pels quals tant l'Estat en conjunt com les comunitats autònomes utilitzin la fiscalitat com la principal política econòmica", ha explicat. En aquest sentit, ha afegit que "no és una mala idea" dotar les administracions autonòmiques de "competències fiscals diferenciades" que els permetin "buscar el millor per als seus interessos".

"Vaig escriure un article en què defensava que el concert basc no era el problema sinó la solució per a l'estat de les autonomies", recorda Lacalle sobre la millora del finançament. De fet, l'economista apunta a un "error" a l'hora d'utilitzar la paraula 'finançament', perquè implica que els governs autonòmics demanen préstecs a l'Estat i, a parer seu, no és així. "Hem de parlar d'administració autonòmica", diu. I afegeix que el sistema no es pot basar en "la captació de recursos d'altres".

Així doncs, per a Lacalle alguns sistemes descentralitzats, com ara Alemanya, han demostrat ser molt més eficients que els centralitzats, com el cas de França. Segons l'assessor popular, la diferència està en la "responsabilitat", per la qual cosa afirma que "una de les formes per fer avançar les coses bones de l'estat de les autonomies davant els qui plantegen posar fi a aquest model territorial" seria dotar les administracions autonòmiques de "més competències pel que fa als ingressos i les despeses".