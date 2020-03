L'atur a Igualada pot arribar al 50% pel coronavirus, diu l'alcalde

El confinament d'Igualada i altres municipis de la conca d'Òdena pel coronavirus pot tenir una repercussió econòmica superior a la de la resta del territori. L'alcalde de la capital de l'Anoia, Marc Castells, ha apuntat que si no es fa res l'atur es pot enfilar al 50%.

El batlle ha indicat que preveu una allau d'expedients de regulació temporal d'ocupació. La principal preocupació és l'aïllament, que està impedint el transport normal de les mercaderies que es fan a la zona. De fet, Nissan va anunciar la paralització de la planta de la Zona Franca perquè no hi arribaven els neumàtics d'un proveïdor d'Igualada.

"El confinament continua a menys que hi hagi una mesura del ministeri que ho revoqui", ha apuntat Castells, que ha demanat que es tingui consciència de les conseqüències de mantenir-lo i que s'expliquin de manera transparent els motius. El consistori està estudiant el decret aprovat pel govern espanyol per saber com actuar com a administració local pel que fa als terminis de tràmits: "Tot indica a la flexibilització dels processos", ha dit l'alcalde.

Castells ha comparegut amb la consellera d'Empresa, Àngels Chacón, confinada a Igualada. Chacón ha anunciat que s'obrirà un check point que permetrà l'entrada i sortida de mercaderies a la zona confinada de la conca d'Òdena després de consultar-ho amb la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto.

La consellera ha assegurat que aquesta mesura combinarà seguretat per a la salut i el lliure trànsit de mercaderies i que es posarà en marxa "de manera immediata". La consellera ha demanat prioritzar la salut, mitigar l'impacte del coronavirus als llocs de treball de les empreses i els autònoms de la conca d'Òdena i ha apel·lat a la capacitat d'adaptació, perquè el territori confinat està "altament industrialitzat".

Àngels Chacón també ha explicat que l'Ajuntament d'Igualada s'ha posat en contacte amb el ministeri de Sanitat per "fer-los arribar la urgència d'aquest check point i per confirmar que es pot dur a terme, ja que el decret d'estat d'alarma aprovat aquest dissabte traspassa les competències al govern espanyol.