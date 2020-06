La cara i la creu de les dades de l'atur

Tot i que si es comparen amb fa un any les dades de l'atur del maig no són bones, sí que representen un petit respir a la crisi del covid-19. El motiu? Per primer cop des que va esclatar la pandèmia s'han creat llocs de treball, amb 4.623 nous afiliats a Catalunya respecte al mes anterior. Un increment que també s'ha produït a escala espanyola, amb més de 97.000 afiliats en comparació amb l'abril.

Per què ha augmentat l'afiliació a la Seguretat Social?

Bàsicament perquè s'han creat llocs de treball sobretot al sector de l'agricultura, al logístic per donar resposta a totes les vendes online i a sectors essencials que han estat treballant durant tot l'estat d'emergència, com l'alimentació. De fet, durant el maig s'han firmat més de 100.000 contractes laborals a Catalunya, 11.500 més que a l'abril. És un increment important si es té en compte que tant al març, quan va esclatar la crisi, com a l'abril la contractació va caure en picat.

Per què ha augmentat l'atur?

L'altra cara de la moneda de les dades de maig és que ha tornat a augmentar l'atur, en aquest cas un 3,3%: més de 15.000 treballadors s'han incorporat a la llista de desocupats respecte al mes anterior. L'augment és molt més moderat que els últims dos mesos. Al març, l'increment va ser del 5,5% i a l'abril es va disparar fins al 12,2%. L'augment es deu, segons el catedràtic de dret del treball de la UB Jordi García, al fet que no s'ha recuperat el col·lectiu de fixos discontinus ni empleats temporals que normalment s'incorporen al seu lloc de treball en aquestes dates al sector turístic o de serveis.

Què ha passat amb els afectats per expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTO)?

La primera cosa que cal deixar clara és que els treballadors inclosos en un ERTO no modifiquen les xifres de l'atur ni tampoc la dels d'afiliats a la Seguretat Social perquè no es comptabilitzen com a desocupats i continuen sent afiliats. Per tant, no alteren ni en positiu ni en negatiu aquestes xifres. Segons el SEPE, entre el 16 de març i el 31 de maig ha reconegut gairebé 3,8 milions d'empleats que reben aquesta prestació. En el cas de Catalunya la xifra es tancava al maig en 743.000, un descens de 66.000 persones en comparació amb l'abril. La disminució s'explica perquè la majoria d'aquests treballadors ja s'han incorporat al seu lloc de treball. La incorporació s'està produint amb "una intensitat més feble de l'esperada", segons el secretari de Treball, Josep Ginesta.