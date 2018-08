L'atur registrat baixa a Catalunya en 1.068 persones el juliol fins als 369.124 aturats

El nombre d'aturats registrats a Catalunya s'ha reduït en 1.068 persones el juliol fins a un total de 369.124 desocupats, un 0,29% menys que el mes anterior i un 4,70% inferior al total del mateix mes de l'any passat -el que significa 18.189 menys registrades a les llistes de l'atur respecte el juliol del 2017.

Al conjunt de l'Estat, el nombre d'aturats registrats a les oficines dels Serveis Públics d'Ocupació va baixar al juliol en 27.141 persones respecte al mes anterior, segons ha informat aquest dijous el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social. Això significa un total de 3.135.021 desocupats, la xifra més baixa des del desembre del 2008. Aquestes dades suposen que, des del màxim registrat el febrer del 2013 (5.040.222), l'atur s'ha reduït en 1.905.201 persones al total de l'Estat.

El juliol és un mes en què l'atur es comporta habitualment de forma favorable, principalment per la temporada turística. Des de l'inici de la sèrie històrica, l'atur ha baixat en aquest mes en 20 ocasions i només ha pujat en tres: el juliol del 2005, quan va augmentar en 14.557 persones, i el mateix mes del 2007 i el 2008, quan va repuntar en 4.469 i en 36.492 aturats, respectivament. En termes desestacionalitzats, l'atur ha baixat en 12.183 persones.

5.040.222 màxim històric d'aturats Des del màxim registrat el febrer del 2013, l'atur s'ha reduït en 1.905.201 persones al total de l'Estat

En els últims dotze mesos l'atur ha diminuït al conjunt de l'Estat en 200.903 persones, el que situa el seu nivell de reducció interanual en el 6,02%.

Els aturats de llarga durada, els que porten dos o més anys en situació d'atur, van assolir la xifra de 1.152.154 persones aquest juliol.

Per sectors econòmics de procedència dels treballadors, l'atur registrat s'ha reduït en tots: en Serveis, 16.179; en Indústria, 4.172; en Construcció, 2.650; en Agricultura i Pesca, 571; i en el col·lectiu de persones sense ocupació anterior, en 3.569.

El nombre total de contractes registrats durant el mes de juliol ha estat de 2.086.655, el que representa un increment de 158.016 (+ 8,19%) sobre el mateix mes de l'any 2017.

Per la seva banda, la contractació acumulada en els set primers mesos del 2018 ha pujat fins a 12.916.533, el que suposa 447.436 contractes més, un 3,59% més que en el mateix període de l'any anterior.

La desocupació masculina s'ha situat en 1.279.579 persones, 15.773 menys, i la femenina en 1.855.442 persones, 11.368 menys respecte al mes de juny.

L'ocupació repunta i torna a nivells de 10 anys enrere

L'afiliació mitjana a la Seguretat Social ha marcat el juliol la millor dada dels últims deu anys, amb una ocupació de 19.042.810 persones, després d'augmentar en 35.819 treballadors respecte al juny (0,19% més).

Aquesta xifra no s'assolia des de l'agost del 2008, quan hi havia 19.137.556 ocupats, per la qual cosa es tracta de la millor dada d'afiliació de gairebé una dècada.

Pel que fa al juliol de l'any passat, l'afiliació mitjana s'ha incrementat en 553.481 ocupats, fet que suposa un augment del 2,99%.