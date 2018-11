Els auditors avisen del “risc” del model laboral de Glovo

Els auditors dels comptes de Glovo creuen que hi ha un “risc potencial” en la relació contractual que l’empresa catalana té amb els seus repartidors. Aquesta és la conclusió que apareix a l’informe que el despatx BDO Auditors ha adjuntat als comptes del 2017 de la companyia d’enviaments a domicili. “Actualment, al nostre país la Inspecció de Treball està iniciant campanyes sectorials per determinar la laboralitat o no d’aquest model de col·laboració”, apunta el text dels auditors. BDO avisa que “la falta de regulació normativa i l’absència d’un criteri jurisprudencial” obren la possibilitat que l’administració pugui arribar a determinar que els missatgers de Glovo són els seus treballadors i no col·laboradors autònoms. Això podria comportar que Glovo hagi d’abonar les cotitzacions que no ha pagat a la Seguretat Social per aquests treballadors.

Tot i així, els auditors recorden que l’empresa va superar una inspecció laboral a Barcelona el 2016, encara que en l’últim any ha rebut noves denúncies dels seus missatgers. Segons els auditors, les comprovacions dels inspectors podrien generar “actius o passius addicionals” als que la start-up catalana va registrar l’any passat. “Existeix una incertesa material sobre el desenllaç d’aquests procediments inspectors”, conclou l’informe. De fet, diu que els assesors laborals de Glovo encara no poden determinar si aquests procediments acabaran a favor o en contra de la societat. Malgrat tot, els auditors van donar llum verda als comptes de l’empresa amb una opinió “favorable amb excepcions”.

Des de Glovo admeten que “els auditors assenyalen com a màxim risc el dels serveis professionals independents, ja que el model contractual actual es pot veure modificat, cosa que perjudicaria enormement el balanç de la companyia”. No obstant, l’aplicació també insisteix que ja compta amb dues sentències favorables a Madrid i Milà que han validat el seu model de contractació.

En expansió constant

El 2017 Glovo va tancar l’any amb una facturació de 14,2 milions d’euros a Espanya (17 milions en conjunt) i unes pèrdues de 5,6 milions, un milió més que l’any anterior. Segons va explicar l’empresa la setmana passada, aquest retrocés en els comptes es deu a la inversió en la seva expansió internacional i els pagaments a la flota de repartidors autònoms. Durant l’últim any, Glovo ha posat els peus en una vintena de nous països d’arreu del món.

Precisament, la companyia catalana està ultimant el seu desembarcament en un nou mercat a l’Àfrica subsahariana: Ghana. Glovo ja busca una desena de professionals per obrir una oficina a la capital, Accra. Aquesta obertura se sumaria a les operacions al continent africà a Kènia i el Marroc.