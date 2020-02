El jutge augmenta a tres anys de presó i 91 milions d'euros la condemna a Jaime Botín per contraban d'un Picasso

El jutjat penal número 27 de Madrid ha elevat la pena imposada a l'expresident de Bankinter Jaime Botín, que passa a ser de tres anys de presó i una multa de 91,7 milions d'euros, per voler treure en vaixell el quadre de Picasso Cap de dona jove per vendre'l al Regne Unit.

Segons una resolució del jutge, la condemna puja a tres anys de presó i una multa de 91,7 milions des dels 18 mesos de presó i una sanció de 52,4 milions d'euros publicats inicialment, ha informat Europa Press.

En aquesta resolució aclaridora, feta a petició de la Fiscalia i de l'Advocacia de l'Estat, es recull que es va observar una errada en la pena contra Botín. Així doncs, el jutge exposa ara que la pena pel delicte pel qual es va condemnar l'exbanquer s'ha d'imposar en la meitat superior.

El judici es va celebrar al novembre i la Fiscalia sol·licitava per a Botín quatre anys de presó i una multa de 100 milions d'euros. L'Advocacia demanava, a més, que la goleta en la qual va ser intervingut el quadre quan era en aigües franceses anés a parar a mans de l'Estat.

La sentència acredita que Botín va comprar la pintura l'any 1977 i la va tenir a casa seva a Madrid i en una finca de Ciudad Real. En un moment donat, va contactar amb l'empresa de subhastes Christie's per vendre el quadre en una subhasta que se celebraria el febrer del 2013 a Londres. El mateix personal de l'empresa li va fer saber que, a causa de l'antiguitat i el valor de la peça, havia de comptar amb permís del ministeri de Cultura per exportar-la. Botín els va autoritzar a tramitar les corresponents llicències fent constar que el quadre era a Madrid i aquesta seria la duana de sortida.

No obstant això, el desembre del 2012 l'Audiència Nacional va negar l'autorització d'exportació a Londres a causa de l'excepcionalitat del quadre, ja que pertany al període Gósol de l'artista i no hi ha cap obra similar en territori espanyol. Botín va embarcar el quadre al seu iot i, malgrat els intents de la policia espanyola, el va mantenir amagat fins que les autoritats duaneres franceses el van trobar al port de Calvi, a Còrsega, durant una estada de l'exbanquer a l'illa.

La peça va ser llavors reenviada a Espanya, on ha estat custodiada al Museu Reina Sofia de Madrid. Per la seva banda, la Fiscalia va obrir una investigació contra Botín que ha acabat amb el judici i la sentència condemnatòria d'aquest gener.