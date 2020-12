L’automoció catalana presenta 30 projectes als fons de reconstrucció de la UE

Més de 50 empreses del sector de l’automoció de Catalunya participen en un pla tractor que vol optar als fons de reconstrucció de la UE i que ha dissenyat el Clúster de l’Automoció de Catalunya (CIAC) i Eurecat. En un comunicat, aquest clúster creat el 2013 com una plataforma de cohesió i cooperació entre les empreses de l’automoció de Catalunya ha precisat que el pla tractor està compost per més de 30 projectes.

Ni les característiques d’aquests projectes ni la relació completa de participants s’han fet públiques, però fonts del CIAC van assegurar a Efe que companyies de primer nivell com Seat, Nissan, Gestamp i Ficosa constaven a la llista, i que també hi ha projectes relacionats amb el cotxe elèctric, amb la indústria 4.0 i amb els nous materials, entre altres. “Aquests fons s’han convertit en la gran oportunitat per transformar el sector de l’automoció a Catalunya i a Espanya”, va destacar el president del CIAC, Josep Maria Vall.

Dimarts hi va haver una reunió organitzada pel CIAC, a la qual van acudir unes 140 empreses i en què es van resoldre dubtes sobre la manera d’accedir a aquests fons.

Terminis curts

Durant la trobada la directora general d’Indústria de la Generalitat, Matilde Villarroya, va demanar a les empreses que vagin donant forma als projectes perquè quan s’obri la línia de finançament els terminis per presentar-s’hi seran curts. De fet, la Generalitat ha rebut més de 500 projectes interessats a optar a fons de la UE per a la reactivació, i al final d’aquest mes o bé al començament del 2021 preveu presentar al govern espanyol la vintena de projectes que vol que formin part de la llista que presentarà Espanya a la Comissió Europea.

L’automoció, sector procíclic, ha estat víctima de fortes caigudes de vendes aquest any i ha patit el tancament de les fàbriques de Nissan i EROs en unes quantes empreses de components.