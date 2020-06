L'automoció reclama a Sánchez agilitat en el seu pla de rescat

La patronal dels fabricants de vehicles Anfac ha reclamat al govern espanyol claredat i agilitat en l'aplicació del pla de rescat del sector de l'automoció, presentat aquest dilluns, i que tindrà una dotació global de 3.750 milions d'euros.

El president de l'Anfac, José Vicente de los Mozos, ha agraït l'aprovació del pla però ha aprofitat l'avinentesa per demanar que l'aplicació no sigui com la de plans anteriors, com el PIVE, que dificultava l'accés a les ajudes. "Que s'implementi de manera senzilla i clara per poder activar com més aviat millor els mercats", ha demanat De los Mozos al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha indicat que les subvencions es podran cobrar a partir de demà dimarts.

Sánchez, per la seva banda, ha lloat la unitat del sector en el seu suport a aquest pla arran de la crisi sanitària, malgrat les crítiques que s'han llançat des dels sindicats. Tot i que durant l'acte els representants sindicals han donat suport al pla, minuts abans, en una compareixença amb els sindicats de les empreses proveïdores de Nissan, el secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, ha criticat Sánchez. "El govern falla en una cosa molt important, que és la negociació", ha dit Álvarez, que ha assegurat que el president espanyol es limita a informar de les coses per telèfon el dia abans.

Malgrat tot, Pedro Sánchez ha rebut un suport generalitzat del sector en la presentació pública del pla. Envoltat de mig govern, també hi eren els secretaris generals de la UGT i CCOO i els presidents de les patronals de fabricants (Anfac), del vehicle elèctric (Aedive), dels concessionaris (Faconauto) i de la indústria de components (Sernauto).

En la seva intervenció, el president del govern ha destacat que es tractava d'"un ambiciós" pla de xoc per a un sector estratègic, que suposa el 10% del PIB i dona feina de manera directa i indirecta a més de dos milions de persones". "És un exemple clar de compromís amb el sector", ha remarcat Sánchez intentant rebatre les crítiques de falta de suport del govern espanyol a l'automoció, a diferència del que han fet uns altres estats europeus com Alemanya i França.

Sánchez ha vinculat el pla a dos objectius: la renovació del parc de vehicles (que tenen una antiguitat mitjana de tretze anys) amb vehicles elèctrics o de combustió més eficients i la transformació de la indústria i els seus processos amb l'adaptació a la digitalització, la connectivitat, el cotxe autònom i els nous models de mobilitat, els elements crítics del sector que ja va determinar un estudi recent encarregat per la Generalitat.

Sánchez també ha destacat el vessant social del pla, perquè hi haurà ajudes addicionals per a les persones amb mobilitat reduïda que canviïn de cotxe i per a les famílies amb ingressos inferiors als 1.500 euros mensuals.

Superàvit municipal

Un altre dels elements destacables del discurs del president espanyol, en ple debat sobre la immobilització del superàvit dels ajuntaments i les necessitats en polítiques socials, ha sigut la confirmació que el pla preveu que els ajuntaments puguin alliberar una part del seu superàvit si el destinen a la compra de vehicles elèctrics per a les seves flotes.

Sánchez, que ha anunciat que el seu govern està preparant un pla d'inversions per presentar a Brussel·les per accedir al fons de rescat, ha remarcat que el pla de l'automoció presentat avui respon a dues necessitats: ajudar un sector clau per a l'economia espanyola i avançar en la lluita contra el canvi climàtic.

El pla preveu un paquet de 300 milions d'euros per renovar el parc públic, 250 milions per a ajudes a la compra de vehicles nous (sempre que es doni de baixa un cotxe de més de deu anys), 415 milions per a la investigació sobre digitalització i mobilitat sostenible, i 2.690 milions en inversió a la indústria els pròxims anys.