Els autònoms espanyols han perdut 60.000 M€ durant la pandèmia

Els autònoms espanyols ja han perdut 60.000 milions d'euros durant la pandèmia, i gairebé un 29% han patit pèrdues superiors als 30.000 euros. Són dades que recull l'últim baròmetre de la Federació Nacional de Treballadors Autònoms (ATA), la patronal del sector, presentat aquest dilluns.

El col·lectiu es queixa de l'impacte que han tingut les noves restriccions i els tancaments perimetrals de la segona onada en els seus negocis. Només un 15,7% dels enquestats han assegurat que han obert i funcionen amb normalitat, i un escàs 3% afirmen que fins i tot millor que abans de la pandèmia.

El president d'ATA, Lorenzo Amor, s'ha mostrat molt molest amb el govern espanyol per la falta d'ajudes al sector i, a més, perquè avui mateix la quota dels autònoms ha tornat a pujar, un mínim de tres euros per als que tenen la base de cotització més baixa.

"El govern castiga més de 3,2 milions d'autònoms", ha assegurat Amor, que ha qualificat "d'insensible" l'executiu espanyol per aquesta pujada de cotitzacions. Segons Amor, la pujada es va pactar el 2018, quan l'economia creixia per sobre del 3%, però en la situació actual "es podia haver ajornat aquest augment i el previst per al 2021".

Per això, Amor s'ha mostrat tancat a negociar amb el govern espanyol qualsevol acord de futur sobre les cotitzacions fins que no es resolgui la situació actual. "No parlarem de futur mentre no s'arregli el present, quan a molts se'ls nega les ajudes per cessament d'activitat", ha reblat.

Però un de cada cinc autònoms pateix algun tipus de restricció en el seu negoci, i 620.000 treballadors per compte propi el tenen tancat actualment i, d'aquests, n'hi ha un 4,1% que no han obert des del març, quan es va decretar el primer estat d'alarma i el confinament.

Més de la meitat que continuen amb el negoci obert (56%), segons el baròmetre, asseguren que la seva facturació anual està per sota de la meitat de la que tenien abans de la pandèmia.

De fet, gairebé el 85% afirmen que la facturació és inferior a la de l'any anterior, i per a la meitat d'ells aquest descens és superior al 60%, és a dir, aproximadament 1,7 milions de treballadors per compte propi. Especialment, destaca que hi ha un 6,4% d'autònoms que no estan ingressant res. De tot el col·lectiu, un 52,8% han patit un descens.

Només un 9,7% dels autònoms diuen que han mantingut la facturació i un 3,2% asseguren que, fins i tot, els hi ha augmentat. D'aquest escàs 3,2% que milloren, dos de cada tres han apujat la seva facturació entre un 10% i un 20%, i més del 16% diuen que la seva facturació ha crescut més del 60%.

Un problema que segueix afectant aquest col·lectiu és el de la morositat. Un terç asseguren que pateixen retards en els cobraments. En un 17% els retards són per part d'altres empreses privades, en un 5% de les administracions públiques i un 11,7% asseguren patir retards tant de companyies privades com de l'administració.

Mig milió han cessat l'activitat

Un 16,4% dels autònoms enquestats asseguren que han demanat el cessament extraordinari de l'activitat des de l'octubre, quan es va iniciar la segona onada de la pandèmia. Això suposa, aproximadament, mig milió d'autònoms; però el 70% no han demanat aquest cessament d'activitat. I tres de cada quatre consideren que necessiten algun tipus de prestació per seguir endavant amb el seu negoci, mentre que només el 17% diuen que poden continuar sense rebre ajudes.

L'enquesta revela també que uns 400.000 autònoms necessiten liquiditat en aquest moment, i quasi un 43% ja han acudit a finançament privat o crèdits ICO per aconseguir-la.

Entre els autònoms que tenen empleats, quasi el 45% diuen que han fet un ERTO o tenen previst fer-lo en breu. I gairebé un de cada quatre l'ha fet per al 100% de la plantilla. No obstant això, n'hi ha un 38% amb empleats que mantenen el 100% de la plantilla.

Un 14,4% dels autònoms amb empleats –uns 200.000– asseguren que han hagut d'acomiadar treballadors, mentre que un 15,5% diuen que podran mantenir tota la plantilla. Entre els que creuen que hauran d'acomiadar empleats, un de cada tres diu que no tindrà prou liquiditat per indemnitzar els treballadors.

Suspens al govern i pagament de la SS

Els autònoms enquestats suspenen clarament el govern espanyol per les mesures que ha pres per ajudar-los. La nota mitjana que li posen és d'un 2,9 sobre 10. De fet, només un mínim d'un 1,44% dels enquestats valoren amb un excel·lent aquestes mesures.

Respecte a la continuïtat del seu negoci, un 88% creuen que podran seguir de moment, però d'aquests més de la meitat (56,2%) no saben si podran fer-ho a mitjà termini. Però un de cada deu (9,9%) té clar que haurà de tancar. Un percentatge que significaria uns 300.000 autònoms a tot l'Estat.

D'altra banda, la Seguretat Social ha abonat aquest dilluns més de 289 milions d’euros en prestacions als treballadors per compte propi, segons ha informat el ministeri. En concret, les ajudes arribaran a 355.000 autònoms, 238.254 dels quals (és a dir, la gran majoria) han demanat la prestació compatible amb l’activitat i que la Seguretat Social ha sufragat amb és de 236 milions d'euros. Un dels requisits imprescindibles d’aquesta prestació era poder demostrar una caiguda de la facturació de més del 75% en comparació amb el mateix període de l'any anterior. Per aquells que no compleixen amb tots els requisits, la Seguretat Social també va aprovar una ajuda sense període de carència que ha beneficiat a més de 49.031 treballadors per compte propi i que ha significat més de 23 milions d'euros.

Al seu torn, els autònoms que per les restriccions sanitaries aprovades per l'Administració s'han vist obligats a tancar els seus negocis han ascendit a 65.751. D'aquesta manera, el global de les prestacions per suspensió temporal de l'activitat que ha hagut d’abonar la Seguretat Social creix fins als 27 milions d'euros. També 713 treballadors autònoms per temporada han rebut 455.929 euros. En total, la Seguretat Social ha pagat gairebé 290 milions d’euros en prestacions. Aquestes ajudes es van prorrogar en paral·lel amb els ERTO –fins al 31 de gener- després que govern espanyol i organitzacions de treballadors autònoms arribessin a un acord el passat mes de setembre.