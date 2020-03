“Tinc por del futur, l’aire condicionat és un aparell de luxe”

“Com és lògic, no hi ha ningú que et vulgui a casa seva per muntar-li un aparell d’aire condicionat”. L’Edgar Picazo és autònom i fa 18 anys que és frigorista. Durant gairebé aquestes dues dècades n’ha vist de tots colors, però mai havia viscut una crisi d’aquesta magnitud. El divendres 13 de març, quan el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, va decretar l’estat d’alarma, Picazo va començar a rebre trucades per cancel·lar instal·lacions, la que tenia prevista per aquella mateixa tarda i totes les d’aquesta setmana. “Des d’aquell divendres ja no m’he mogut de casa”, explica. Dimarts, després que tant la Generalitat com l’Estat fessin públic quines ajudes donaven al col·lectiu d’autònoms, va trucar al seu gestor perquè mirés si hi podia optar. “M’ha de trucar per informar-me de les opcions i començar a sol·licitar-les en els pròxims dies”, afegeix.

Contracte cancel·lat

La setmana passada just acabava de tancar un acord amb una gran cadena de botigues d’informàtica, electrònica i electrodomèstics per instal·lar 400 aparells d’aire condicionat. “Ja m’han enviat un correu per dir-me que quan passés aquest episodi en tornaríem a parlar, esperem que l’acord es mantingui”, diu. Però el d’aquesta empresa no ha estat una excepció: també ha rebut comunicacions de cancel·lació d’altres companyies per a les quals treballa.

En la seva vida com autònom no ha agafat pràcticament cap baixa laboral. “Fins i tot he anat a treballar amb una lesió a la mà”, recorda. Ara l’únic que vol és precisament tornar com abans millor a la feina. “Quan passi això, la gent el que voldrà és incorporar-se al seu lloc de treball i sortir de casa”, insisteix.

Té parella, una filla, i paga lloguer, a part de la quota mensual d’autònoms. El futur immediat el té cobert perquè intenta cada mes estalviar una mica, però té por que quan se superi aquest episodi la gent comenci a prescindir dels seus serveis. Les quatre instal·lacions que havia de fer aquesta setmana les té tancades però s’haurà de veure si li continuen entrant nous clients. “Tinc por del futur; ara mateix un aparell d’aire condicionat és un article de luxe si et quedes sense feina i gairebé no arribes per cobrir les despeses”, explica.

Gairebé 17.000 ERTOs

Ahir mateix el departament de Treball va actualitzar les dades d’empleats afectats per expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO). La xifra ja arriba a les 210.332 persones, gairebé un 28% més que aquest divendres. Les companyies han registrat un total de 16.957 ERTOs des del 12 de març.