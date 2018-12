Els autònoms representen més de la meitat de les empreses catalanes

Més de la meitat de les 630.000 empreses que operen a Catalunya són treballadors autònoms, segons dades de l'1 de gener del 2018 recollides per l''Informe d'estructura empresarial de la Generalitat'.

Així doncs, un 51,1% de les empreses establertes a Catalunya són persones físiques, un fet que queda reflectit en entitats econòmiques. Per exemple, en organitzacions empresarials com les cambres de comerç, el vot d'un treballador autònom associat té el mateix pes que el d'una empresa, per molt gran que sigui.

Pel que fa a les persones jurídiques, les societats limitades, és a dir, empreses amb participants i un capital mínim de 3.000 euros, representen un 36,2% del total. Les societats anònimes van sumar un 3,2% del total. Aquestes companyies requereixen que els accionistes aportin un capital mínim de 60.000 euros. El 9,4% restant de les empreses van ser formes de societats més minoritàries o poc utilitzades, com per exemple les cooperatives, les societats comanditàries o les comunitats de béns.

Catalunya té un total de 630.020 empreses en actiu, un 1,7% més que el 2017, una dada que la converteix en la comunitat autònoma amb més empreses, un 18,5% del total espanyol. Tot i que la taxa de creixement del nombre de companyies va ser la mateix a Catalunya que a Espanya, en el cas català s'ha ralentitzat, ja que el 2017 era del 2,1%, mentre que a Espanya ha augmentat respecte a l'1,4% de l'any anterior, per la qual cosa manté una tendència a l'alça. Per comunitats autònomes, Madrid es va situar en segona posició per sota de Catalunya, amb el 16,1% de les entitats empresarials en actiu, i Andalusia amb un 15,3%.

Per sectors, els serveis, amb 515.989 empreses operant a Catalunya -un 81,9% del total- van liderar en nombre total de societats, però no en creixement, ja que va augmentar un 1,5% respecte a l'any anterior, una taxa per sota de la mitjana catalana. En canvi, el nombre d'empreses industrials va créixer un 3,6% fins a les 38.630, mentre que la construcció va veure com les empreses del sector augmentaven un 2,3% i arribaven a les 75.418.