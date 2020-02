L’autopista gratuïta dessagna la N-340

“Imagina que, en sec, la gent no vagi més pel passeig de Gràcia de Barcelona. Doncs aquí els ha passat això”, diu Manel Llaberia mentre posa gasolina a la seva furgoneta a la benzinera Repsol, a peu de la N-340 al Perelló. En pocs anys els negocis d’aquesta carretera han patit una tragèdia en tres actes que els ha deixat sense clients.

Primer acte: la variant A-7 fins a l’Hospitalet de l’Infant ja va influir i força en la reducció del trànsit. Segon acte: la prohibició que hi circulessin els camions per reduir l’alta sinistralitat va reduir els ingressos a menys de la meitat. I tercer acte: la recent gratuïtat de l’autopista des de Vila-seca fins a Alacant. “Deunidó si ha fet mal”, diu un treballador de la benzinera. Només cal dir que tanquen quatre hores més aviat perquè els números surtin a compte.

A la benzinera Alas del davant també pleguen més d’hora. Abans obrien de sis del matí a la mitjanit i ara tanquen a les deu, tot i que “a les vuit ja no hi passa ningú”, lamenta el treballador Francisco Alcaide. Tants anys a peu de carretera l’han fet un expert en gent de pas i ha constatat que “el turista que va per carreteres secundàries és molt fidel i, enguany, el francès de 50 anys, el de tota la vida, no ha vingut”. Alcaide assenyala una prestatgeria plena de bosses de patates i menjar per picar mentre explica que hauria d’estar buida: “Demà venen a omplir-la però no caldrà que compri res”.

Al restaurant Can Massana continuen obrint les 24 hores, encara que no els surti a compte, per evitar robatoris, diu la propietària, Rosa Pellisa. El local compta amb un gran aparcament, dues sales de menjador i un cartell penjat a la barra que anuncia dutxes a 2 euros. Unes instal·lacions, doncs, en què no hi falta de res. Excepte els clients.

Pellisa i el seu soci, un transportista, van obrir fa tres anys i ara esperen “que passi el gener, que és un mal mes”, per veure què fan. Els números es fan aviat: de 50 dinars han passat a 20, i de 35 sopars, ara com a molt en fan tres o directament cap. Els esmorzars i els cafès també han caigut en picat. Han hagut d’acomiadar dos treballadors i a la resta abaixar-los el sou per aguantar.

Les mesures aplicades a la N-340 per reduir els accidents tampoc hi ajuden gaire: doble línia contínua i disset rotondes obliguen a fer tombs també als residents. La propietària de Can Massana fa una petició: “Almenys que treguin tot això i ens ho posin més fàcil, perquè molta gent pararia a fer un cafè però no volen tants romanços”.

Contra les àrees de servei

Qui ho faria és el transportista José Morrón, tip, quan va amb cotxe, que “hagin convertit una nacional en una gimcana”, i fastiguejat, quan va amb camió, de “les àrees de descans de les autopistes: el menjar és car i dolent, i l’ambient, fred i impersonal”.

Un veí de l’Almadrava, a l’Ametlla, també reivindica una N-340 més flexible ara que hi ha l’alternativa gratuïta de l’autopista, i denuncia que només els “compliquen la vida” en lloc d’ajudar. Tem que la reducció de trànsit a la nacional impliqui “perdre més llocs de feina en un territori castigat i oblidat per tothom”.

Mentre a les benzineres i als bars de carretera els va força malament, a l’Eurotaller de l’Ametlla de Mar hi treuen ferro: “No hem notat res”, diu la seva cap, Carolina Arquès.

El taller també té servei de grua i “quan s’espatlla un vehicle, la gent s’espavila”. “Nosaltres treballem igual que sempre”, explica. Al local de neumàtics del costat donen pràcticament la mateixa explicació.

El restaurant Oleus, al costat d’una benzinera i molt a prop de l’antic peatge de l’AP-7 a Cambrils, ja fa temps que omple el seu gran aparcament amb més cotxes que camions. Un dels treballadors afirma que no han notat “gaire” l’aixecament de barreres d’ara fa un mes, però que “és aviat per avaluar res”, i encara més tenint en compte que el gener és un mal mes per al consum. L’establiment està ben connectat, molts dels clients són dels voltants i no creuen que els afectin els canvis.

Segons els càlculs del ministeri de Foment, l’autopista guanyarà cada dia 6.021 vehicles entre Tarragona i València. Els mateixos possibles clients que ja no passaran mai més per la N-340.