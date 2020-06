El "pal de baixada vertical" de Jaume Guardiola

"No hi ha cap plaer a tornar un préstec". L'aforisme és de José Antonio Álvarez, conseller delegat del Banco Santander, i podria servir perfectament per explicar l'actitud resignada de la banca davant la pobra consideració social que té. "No som el sector més popular", es planyia el directiu.

La reflexió ha arribat en un acte organitzat aquest dijous per Esade i que portava per títol La banca davant el nou escenari, en què també han participat els seus homòlegs de CaixaBank (Gonzalo Gortázar) i el Banc Sabadell (Jaume Guardiola). El pessimisme d'Álvarez s'ha topat amb la ràpida rèplica de Gortázar, que ha volgut compartir un moment d'íntima satisfacció: "Quan vaig tornar el préstec de la primera hipoteca, vaig ser feliç". A l'aire quedava el dubte de quantes hipoteques ha assumit en total el financer madrileny. Guardiola intervenia en el debat per assumir que els banquers apareixen a les enquestes "al darrere de tot, pitjor que els polítics", però es consolava recordant que "quan es pregunta a la gent si està contenta amb el seu gestor, el salt és quàntic".

Tots tres van debatre, en un acte presentat per la consultora Maite Barrera, sobre la magnitud de la crisi que afrontem. I Álvarez es felicitava davant la resposta pública. "Hi ha hagut avantatges derivats de la crisi anterior: la reacció dels bancs centrals va ser ràpida proveint liquiditat i els estats, amb diferents graus de velocitat, van intervenir", ha exposat. L'objectiu de tot plegat era mantenir l'economia amb vida: "El pacient està malalt, però anestesiat, i no li fa mal". Gortázar, al seu torn, constatava que un 20% dels negocis segueixen tancats, percentatge que fa unes setmanes corresponia als que estaven oberts. "Hem de seguir el mateix camí però farà més pujada i serà més dur", afegia, respecte a la realitat dels bancs.

Jaume Guardiola, per la seva banda, tirava de memòria autobiogràfica i recordava les altres crisis que ha viscut. "N'he viscut de molt exòtiques, com el corralito, el feriado bancario, la pesificación, la devaluació brutal [a l'Argentina]... I la del 2007-2008 va ser tremenda", explicava, lamentant que amb la moneda única Espanya no va poder fer "el de sempre, que era devaluar".

La seva explicació ha inclòs lliçons grafològiques sobre el desplom de l'economia per recordar: "El pal de baixada és molt vertical i el de pujada és més inclinat, però això és una ve baixa", celebrava.

L'acte discorria entre l'optimisme, les floretes de la presentadora de l'acte als banquers i el bon humor general fins que Álvarez ha hagut de respondre què ha sigut el pitjor d'aquesta crisi. La dutxa d'aigua freda ha sigut un estrepitós contrapunt a l'acte: "El pitjor és que ha mort molta gent i que viure amb por és terrible".