El Banc Sabadell retallarà 1.800 llocs de treball amb prejubilacions i baixes incentivades

El pla de reestructuració que el Banc Sabadell va anunciar durant la presentació de resultats del tercer trimestre afectarà finalment 1.800 treballadors, es farà via prejubilacions i baixes incentivades i serà finançat a través de la venda durant aquest any d'una cartera de renda fixa. Així ho ha comunicat aquest dilluns el banc als sindicats en la primera reunió que han mantingut.

Dels 1.800 empleats afectats pel pla, 850 seran personal de la xarxa d'oficines i la resta treballadors dels serveis centrals i territorials (500) i de l'equip comercial (450). La reestructuració es farà efectiva a partir del 31 de desembre i no s'allargarà més enllà del primer trimestre.

El sindicat majoritari, CCOO, ha valorat positivament el pla tenint en compte que l'entitat bancària havia deixat clar que no tenia cap intenció d'aplicar un expedient de regulació d'ocupació (ERO). "Evita qualsevol mesura traumàtica", ha afirmat el sindicat. Tot i així, CCOO sí que demana que el nou projecte del Sabadell sigui "interessant" per a la gent que s'hi quedi: "Si el pla té com a objectiu fomentar la digitalització, volem que sigui real".

Les condicions de les baixes i l'afectació del pla als diferents territoris es concretaran en les pròximes reunions que es faran el 5, 10, 12 i 17 de novembre.