La banca no encareix les seves hipoteques (per ara)

Té lògica de mercat i és una acció que ha estat anunciada des de diferents portaveus oficials i oficiosos del sector bancari, però el cert és que encara no s'ha donat. Segons ha pogut comprovar l'ARA aquest dilluns, les grans entitats de crèdit no han encarit les seves hipoteques com a resposta al decret llei aprovat divendres i que fa que siguin les entitats les que assumeixin l'impost d'Actes Jurídics Documentats (AJD).

La norma aprovada d'urgència pel govern de Pedro Sánchez tancava l'enorme polèmica generada per la decisió del Tribunal Suprem de corregir-se a sí mateix. En poques setmanes, l'alt tribunal va decidir primer que serien els bancs els que pagarien un impost que sempre havia recaigut en els particulars, després va congelar la decisió i per últim li va donar la volta, deixant els clients com a responsables de pagar. L'impost suposava un cop que podia ser de fins a 4.000 milions per a la banca.

Però el cert és que la contrapartida anunciada per la banca (un encariment de les hipoteques que compensi aquesta nova despesa, que és de l'1,5% de la quantitat concedida) no havia arribat aquest matí a les oficines. Així ho ha pogut comprovar l'ARA. Diversos periodistes han visitat els principals bancs que operen a Catalunya per veure sobre el terreny quines són les condicions d'una hipoteca de 100.000 euros a retornar en 20 anys. Aquestes han estat les conclusions.

CaixaBank no preveu canvis

"No està previst, ja vam apujar preus al setembre", explica un empleat del primer banc català. Aquesta entitat assumeix amb tota naturalitat el pagament de l'impost que entrava avui mateix en vigor. L'ARA ja va fer un estudi similar el passat 22 d'octubre, en ple conflicte jurídic sobre la qüestió. L'experiència, aleshores, es va saldar amb una oferta d'hipoteca a tipus fixe del 3,7%, amb la possibilitat de reduir-lo fins al 2,5% amb amb les diferents vinculacions. Tres setmanes després, una altra oficina del mateix banc ha ofert un tipus del 3,95% que pot abaixar-se, de nou, en 1,2 punts. Hi ha un encariment evident, i que sobta perquè el TAE (el tipus d'interès de referència) era aleshores de l'1,68% mentre que avui era de l'1,21%. Malgrat això, les oficines tenen una certa llibertat comercial per fer les ofertes que creguin convenients, amb la qual cosa no es pot afirmar que l'entitat hagi encarit les hipoteques. Fonts del banc confirmaven que no hi ha hagut canvis en la política comercial en les últimes setmanes.

El BBVA es conforma

Una oficina del BBVA visitada per l'ARA explica amb la boca petita que serà el banc qui es farà càrrec del pagament dels impostos derivats de la hipoteca. "Caldrà veure com evoluciona la llei", ha admès una empleada, que també ha afirmat que els preus es mantindran malgrat el canvi normatiu. La sucursal ofereix una hipoteca a tipus fix del 3,40% i a tipus variable del 3,09% amb una possible bonificació de fins a un 1%: un 0,50 si es domicilia la nòmina i es fa l'assegurança de l’habitatge, i un altre 0,50 amb la contractació de l'assegurança de vida de com a mínim una de les persones que firma la hipoteca. De fet aquesta última "bonificació" és obligatòria perquè si no s’accepta, l'entitat bancària no et concedeix el préstec hipotecari, segons informa Elisabet Escriche.

Banc Sabadell, a l'espera

El Sabadell té previst, d’acord amb el decret-llei aprovat pel Govern, pagar l’impost d’actes jurídics documentats i no repercutir els preus als crèdits, si més no de moment. Aquest dilluns, l’entitat presidida per Josep Oliu encara estava adaptant el simulador hipotecari per retirar el pagament del tribut de les despeses del client, informa Leandre Ibar. Tot i així, el banc està a l’espera de possibles reformes de la llei hipotecària en un futur proper per adaptar-la a la normativa europea, de manera que no descarta que hi pugui haver nous canvis que afectin el tribut o que obliguin a replantejar l’estratègia comercial, segons ha explicat un empleat.



Caixa d'Enginyers s'ho pensa

A hores d’ara, Caixa d’Enginyers es fa càrrec de l'impost d'AJD, tot i que l’entitat podria plantejar algun canvi en els propers dies. Segons un treballador d’una oficina consultat per aquest diari, la cooperativa està decidint com actua davant la sentència del Tribunal Suprem i "podria modificar els tipus d’interès" en la concessió d’una hipoteca. Segons aquest empleat, l’entitat avisaria als clients que han sol·licitat un préstec de qualsevol novetat, informa Albert Cadanet.

El Santander insinua pujades de tipus

El Banco Santander no atenia aquest dilluns els clients que volien un crèdit hipotecari perquè l'entitat està pendent de revisar-ne el cost. Els comercials del banc han vist com aquest matí no estava disponible el programa informàtic de les hipoteques, segons ha pogut comprovar l'ARA. "Haurà de tornar un altre dia, quan ja estigui actualitzat el programa". Aquesta empleada, però, insinuava que hi pot haver una pujada de tipus: "S'han de revisar alguns tipus de crèdit hipotecaris i encara no ho hem fet", afegia.

Bankia no apuja preus "per ara"

Bankia no té previst "per ara" apujar el cost de les hipoteques. Aquest dilluns funcionava amb total normalitat la informació o el contracte d'un crèdit hipotecari, informa Laia Forès. "Per ara tot segueix igual. No tenim previst almenys a curt termini apujar-ne el preu. Bankia segueix amb els mateixos preus que la setmana passada", assegurava a l'Ara una comercial de l'entitat.