La banca espanyola, la més exposada als països emergents

El sector bancari espanyol és el més exposat d’Europa als mercats emergents. Les inversions de les grans entitats a Turquia i, sobretot, a l’Amèrica Llatina, situen el sector financer espanyol com el líder europeu en posicions de risc als grans països en procés de desenvolupament.

Els experts defineixen l’exposició financera com el màxim que es pot arribar a perdre en una inversió. En aquest cas, doncs, les participacions en les economies emergents suposen més del 18% de l’exposició total de la banca espanyola, tant a l’estranger com a Espanya, segons dades del segon trimestre del 2018 publicades per l’Autoritat Bancària Europea (EBA). Aquesta xifra gairebé triplica el segon país de la Unió Europea amb un sector bancari més present en aquest tipus d’economies (Hongria), i multiplica per sis i per set, respectivament, la dels sectors bancaris alemany i francès.

Aquesta exposició, amb tot, està concentrada en les dues entitats més grans d’Espanya, el Santander i el BBVA, les dues úniques amb un model de negoci internacionalitzat, basat sobretot en la presència a l’Amèrica Llatina. Segons Oriol Soley, professor de finances de la UAB i expert en banca, hi ha dos motius per explicar l’aposta dels bancs espanyols per Llatinoamèrica. En primer lloc, “la cultura és més pròxima” que la d’altres països, com per exemple la Xina i Rússia, i fins i tot d’economies desenvolupades com els Estats Units, la qual cosa es deu sobretot a la llengua i al fet de ser antigues colònies. En segon lloc -diu Soley-, es tracta de mercats que ofereixen “rendibilitats molt altes”, per la qual cosa van resultar molt atractius durant els anys de la crisi immobiliària, en què el sector financer va patir fortes pèrdues a Espanya i va haver de dur a terme una reestructuració interna important de balanços i personal.

De fet, mentre la banca europea opta per la Xina amb una cinquena part del risc del sector bancari europeu en emergents, la banca espanyola només hi té un 0,1% d’exposició. Encara és més il·lustratiu el cas de Rússia, on les entitats de l’Estat no tenen cap participació i, en canvi, representa un 6% del total d’exposició en emergents europea.

Precisament el Santander, el banc espanyol més gran, té la major part de la seva activitat a l’Amèrica Llatina. En concret, segons dades de l’empresa, el Brasil és el primer mercat de l’entitat, mentre que Mèxic i Xile són el quart i el cinquè, i també té presència en altres països, com l’Argentina. Més concretament, els països llatinoamericans aporten un 42% dels beneficis del grup, molt per sobre del mercat espanyol, que va suposar un 17% dels guanys totals de l’entitat el tercer trimestre d’aquest any.

Per la seva banda, el BBVA, el segon banc de l’Estat en capitalització, centra una gran part de la seva activitat en Mèxic. Segons els últims resultats de l’entitat, publicats el trimestre passat, aquest país representa el 40% de la facturació. Entre tots els països llatinoamericans, Turquia i la resta d’emergents, la facturació suma el 62% del total del grup. Dos de cada tres empleats de l’entitat treballen en aquests països. Un bon reflex del pes que tenen els emergents dins el grup és que, des del dia 1, el nou conseller delegat del BBVA és el turc Onur Genç, en una aposta clara de l’entitat per un mercat que li aporta un 18% dels ingressos i que actualment presenta greus problemes arran de la devaluació de la lira i del conflicte comercial obert amb els Estats Units.

La resta d’entitats espanyoles “no tenen capacitat” d’invertir a gran escala a l’estranger, assegura Soley -i encara menys en estats amb inestabilitat política i inseguretat jurídica-, ja sigui perquè són bancs massa petits o perquè han patit molt arran de la crisi.

Un risc creixent

L’EBA assenyala que “han aparegut vulnerabilitats” als països en desenvolupament després d’anys de creixement a causa de la pujada de tipus d’interès a Europa i els Estats Units, i per possibles guerres comercials. En general, amb tot, el sector financer europeu “no està excessivament preocupat per la situació”, diu l’informe, tot i que afegeix que un dels factors que pot explicar aquesta calma és “que les exposicions estan concentrades només en uns pocs bancs europeus” i, per tant, “no suposen un gran risc sistèmic ni de contagi”. Dues d’aquestes entitats amb altes exposicions als països emergents són, justament, el BBVA i el Santander.