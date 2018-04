La banca també creu que ha arribat l'hora d'apujar els salaris després d'un altre any de caiguda del crèdit

En un any marcat per la desaparició del Banco Popular, l'Associació Espanyola de Banca (AEB) ha constatat que la majoria de les entitats que la integren han aconseguit millorar resultats, amb l'excepció, de nou, de la concessió de crèdit. El crèdit als clients va situar-se en 1,48 bilions, 51.000 milions d'euros per sota del 2016 (una reducció del 3,3%). El president de l'AEB, José María Roldán, ha destacat la "moderació de la demanda de crèdit" i ha afirmat que cal trobar la manera de fer "que el creixement econòmic sigui més inclusiu" davant la pregunta dels periodistes de la necessitat d'apujar salaris.

Roldán ha insistit, en la línia de la patronal, que els salaris poden apujar-se sempre que no afecti la competitivitat espanyola i no ha negat que si els treballadors tenen més poder adquisitiu també tindran més possibilitats d'endeutar-se. Però Roldán ha volgut ser prudent i ha insistit que cal tenir en compte la productivitat i la situació d'elevat endeutament d'Espanya.

L'AEB constata que malgrat que el crèdit al consum s'ha recuperat, l'hipotecari està molt lluny de tornar als nivells previs a la crisi. Recorda que ens hem de remuntar al 1990 per trobar un volum de crèdit per a l'adquisició de l'habitatge tan baix com l'actual. En termes del resultat individual agregat de totes les entitats de l'AEB, el crèdit va caure un 2,5% interanual, 18.000 milions menys que l'any anterior, i ressalta que es continua així la tendència a la baixa des de l'inici de la crisi, ja que se situava en els 709.000 milions d'euros a finals del 2017, el nivell més baix dels últims anys i reduint també per primera vegada el seu pes en l'estructura dels actius per sota del 50%.

Seguir tancant oficines

Roldán ha fet aquestes declaracions en la roda de premsa en què ha presentat els resultats anuals de les entitats de la seva associació. Uns resultats, però, que queden alterats aquest exercici per l'absorció del Popular per part del Santander. Així, sense tenir en compte les pèrdues del Popular que s'han consolidat al Santander, van guanyar més de 12.000 milions d'euros. Això sí, en el conglomerat de resultats individuals, l'exercici es va tancar amb 6.000 milions de pèrdues.

Davant la pregunta sobre si el sector financer continuarà reduint el nombre de treballadors i d'oficines, Roldán ha descartat que continuï la retallada de plantilles, com a mínim amb la mateixa intensitat, però no ha descartat que es continuïn tancant oficines, tenint en compte que Espanya en té més que la majoria de socis europeus i que s'ha d'aprofundir en la digitalització.

Transparència però amb matisos

Dos dels temes estrella de la roda de premsa han sigut la resolució del Popular i les noves regulacions financeres en els àmbits espanyols i europeus. Roldán ha assegurat que les exigències normatives són un "tsunami" però estan permetent que la banca sigui més competitiva. Respecte al fet que no es publiqués tota la informació sobre el Popular, el president de l'AEB ha admès que tota transparència és bona però ha matisat que hi ha dades confidencials que podrien perjudicar les entitats, i deixava caure d'aquesta manera que la transparència absoluta no és possible.