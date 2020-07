Els bancs només han tornat els diners als clients en el 44,3% de reclamacions per clàusules terra

Més de la meitat de les sol·licituds de devolució dels diners cobrats per clàusules terra (54,7%) no han estat estimades o admeses per les entitats de crèdit, segons comunica la comissió de seguiment, control i avaluació del Banc d’Espanya aquest divendres. L’òrgan que s’encarrega de controlar la protecció dels clients que han reclamat el retorn d'aquests diners ha notificat que del total de sol·licituds resoltes, només un 44,3% han estat estimades per les entitats.

La comissió ha informat també que del total de reclamacions que han estat acceptades pels bancs, el 93,9% han acabat amb un acord entre client i entitat financera, mentre que la resta (4,5%) encara no ha rebut una resposta per part del client. Amb tot, el total de diners que els bancs han hagut de retornar per aquest motiu a les persones afectades s’ha enfilat fins als 2.275,87 milions d’euros, cosa que significa 4.526,87 euros a retornar de mitjana per cada sol·licitud. Les dades s'han donat a conèixer dies desprès que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) dictaminés que quan aquestes clàusules són declarades abusives, els bancs han de retornar tots els diners carregats al client i no només una part com havia sentenciat el Tribunal Suprem.

Segons informa la comissió, el 31 de març es van registrar un total d'1.213.784 sol·licituds, de les quals 1.208.823 s'han resolt. D’aquestes, el 35% no han estat admeses, el 19,7% sí, però desestimades, mentre que sols en un 1% dels casos els clients han desistit i no han continuat amb el procés.