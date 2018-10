Els bancs perden 5.000 M€ a la borsa en un sol dia

La sentència dictada ahir pel Tribunal Suprem també va sacsejar l’Íbex-35 i va deixar els bancs com els grans damnificats de la jornada. Al tancament de la sessió borsària, les sis entitats financeres presents al selectiu espanyol havien perdut més de 5.000 milions d’euros de capitalització en només un dia.

El més castigat va ser el Banc Sabadell, que va caure un 6,7%, seguit de Bankinter (6,2%) i Bankia (5,1%). Per una altra banda, les accions de CaixaBank van perdre un 4,5% del seu valor, mentre que les del BBVA i el Santander ho van fer en un 2,7% i un 2%, respectivament. Segons fons del sector, les diferències entre les empreses es deuen a “l’impacte de les hipoteques sobre els balanços dels bancs”.

Malgrat tot, aquestes mateixes fonts asseguren que hi ha hagut “una sobreactuació del mercat” i que “en uns dies o setmanes” la capitalització dels bancs es recuperarà. A més, opinen que els diferents estudis que assenyalen l’impacte econòmic de la sentència del Tribunal Suprem “són inversemblants”. Segons un informe de Moody’s publicat al mes de març, se situaria entre els 3.500 i els 4.000 milions d’euros. Els bancs, però, rebaixen aquesta quantitat.

El sector cita un estudi de la consultora KWB Research que xifra l’impacte econòmic en 982 milions d’euros en el pitjor escenari. Aquest document especifica que l’impacte de la sentència sobre el capital dels diferents bancs serà gairebé inexistent: a tall d’exemple, l’afectació de la mesura a Bankia equivaldria a un 0,14% del seu capital actual. La resta d’entitats cotitzades estarien per sota aquest percentatge.

En el cas de CaixaBank (l’entitat financera que més hipoteques té a Espanya), l’estudi de KWB estableix que l’impacte que es derivaria de la sentència del Suprem seria d’entre 151 i 227 milions (tenint en compte tots els supòsits possibles). Pel que fa al Banc Sabadell, i sempre segons el mateix estudi, l’afectació que tindria la decisió de la justícia sobre l’entitat quedaria xifrat entre els 85 i els 127 milions d’euros.

En un comunicat conjunt de l’Associació Espanyola de Banca (AEB), la Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvi (CECA) i la Unió Nacional de Cooperatives de Crèdit (UNNEC), el sector financer va recordar que no ha percebut “cap quantitat” en concepte d’impostos sobre les hipoteques i argumenta que la sentència és “una qüestió de naturalesa tributària”. El mateix comunicat apunta que els bancs compliran amb el que estableix el Tribunal Suprem “com sempre han fet”.

Enduriment de les hipoteques

Segons el portal immobiliari Idealista, la decisió del Suprem “suposa un revés molt fort per al sistema financer espanyol i una alegria molt gran per a tots aquells que estan hipotecats, que podran rebre una quantitat molt important”.

No obstant això, la sentència és “molt negativa” per als que vulguin hipotecar-se a partir d’ara. “És probable que la sentència dificulti l’accés al crèdit per als que estan intentant comprar una casa”, va apuntar ahir Fernando Encinar, cap d’estudis d’Idealista.