Els bancs tutelen el gir de Ferrer

La farmacèutica Ferrer, un dels grups empresarials catalans amb més tradició, viu temps convulsos. L’any passat va viure un canvi en la figura del primer executiu que va venir acompanyat del que diferents fonts qualifiquen d’“ERO encobert” a les oficines centrals i va optar per executar un canvi de rumb. El nou conseller delegat del grup, Mario Rovirosa, vol centrar-se en les línies de farmàcia i OTC (els productes que no requereixen recepta), en detriment de la química i els genèrics. Com a conseqüència d’aquest canvi d’orientació, l’empresa ha optat per desprendre’s d’alguna de les seves filials: l’alemanya Trommsdorff, a començaments de l’any passat, i Tarbis Farma, la passada setmana, han sigut venudes.

En les seves converses amb els representants sindicals durant els últims mesos, Rovirosa ha transmès tranquil·litat als treballadors perquè tot plegat no ha d’afectar la planta de Sant Cugat del Vallès ni la d’Esplugues de Llobregat. L’executiu sempre ha acompanyat l’explicació de les decisions adoptades amb referències a la situació d’endeutament de la companyia i a la seva relació amb els bancs. “No estan preocupats, però cal liquiditat perquè no es posin nerviosos i vegin que ens estem movent”, va explicar Rovirosa, segons diferents fonts.

Segons ha pogut saber l’ARA, la situació financera de l’empresa de la família Ferrer-Salat està sota observació dels bancs. Amb les dades de finals del 2016, un any en què l’empresa va guanyar 11 milions, el deute pujava als 342 milions d’euros. És a dir, que caldrien 31 anys amb els guanys d’aquell any per eixugar els passius. La major part d’aquest finançament surt del crèdit sindicat signat el 2014 i reformulat el 2016. En formaven part set entitats i, a finals d’aquell any, l’entitat més exposada era el BBVA (52 milions), seguida de CaixaBank (44 milions), el Santander i el Popular (42 milions), Bankia (38 milions), Banca March (11 milions) i el Banc Sabadell (10 milions).

Reducció del deute

Cal indicar, també, que entre el 2014 i el 2016 l’endeutament de Ferrer va augmentar de manera important, ja que va passar dels 237 als 342 milions d’euros, un 44% més. Fonts de la companyia, però, sostenen que aquest nivell d’endeutament ha baixat de manera significativa: segons les seves dades, Ferrer va tancar el 2018 amb un deute de 250 milions d’euros. A consultes d’aquest diari, l’empresa explica que manté un contacte “constant” amb els bancs i afirma que han acollit de manera “molt positiva” l’estratègia de negoci de la nova direcció i els plans de desinversions.

Fonts coneixedores de la situació expliquen que hi ha hagut discrepàncies entre les diferents entitats que donen crèdit a l’empresa. En positiu, es destaca l’experiència de Ferrer en el sector i la seva bona evolució de vendes (la companyia afirma que va tancar el 2018 superant el seu rècord de vendes, amb una xifra que vorejarà els 660 milions d’euros) i un expedient de compliments i sense incidències amb els bancs. També s’apunta que les ràtios de solvència de la farmacèutica (la quarta de Catalunya per facturació) són positives.

Un 2019 complex

Però també hi ha núvols en l’horitzó de la companyia. Internament s’assumeix que el 2019 serà un any complicat pel venciment d’una patent que afectarà les vendes de la companyia. I també s’assumeix que recentment hi ha hagut inversions del grup que no han donat el rendiment esperat. Una opinió que resumeix aquesta opinió menys favorable sobre Ferrer la dona una font financera: “L’empresa no ens desagrada, però no acabem d’estar còmodes”.

En referència a tot plegat, la companyia explica: “És cert que algunes inversions no han aconseguit els resultats esperats, cosa totalment habitual en un sector d’alt risc com és la indústria farmacèutica”. Malgrat això, la companyia, que té 2.165 treballadors, encara amb optimisme el nou exercici: “La nostra intenció és seguir reduint el deute i reinvertir en les àrees que estan dins del focus definit per seguir creixent”.