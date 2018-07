El vi barat espanyol acaba sortint car a França

Als francesos els han venut duros a quatre pessetes en els últims anys. O en altres paraules, vi rosat espanyol per vi rosat francès. Els agents antifrau del Ministeri d’Economia de França han tret a la llum aquesta setmana un secret de domini públic entre els viticultors francesos, el de les pràctiques fraudulentes d’alguns importadors de França per beneficiar-se de la diferència de preus entre els diversos mercats veïns, principalment entre el d’Espanya i el del país gal. Segons diversos mitjans francesos, el preu a granel del vi rosat espanyol el 2016 era de 0,34 euros el litre mentre que a França es venia a més del doble, entre 0,75 i 0,90 euros el litre. Una botiga va haver de retirar 16.700 botelles.

La Direcció General de la Competència, del Consum i de la lluita contra el Frau (DGCCRF, per les seves sigles en francès) ha investigat durant dos anys els principals importadors francesos de vins estrangers per verificar que compleixen la normativa, però també productors, comercials i distribuïdors. I el resultat és que no tots els actors d’aquesta cadena respecten la llei al peu de la lletra.

Els agents han enxampat quatre empreses que han afrancesat volums d’entre 2.000 i 34.500 hectolitres de vi rosat, en total més de 70.000 hectolitres: l’equivalent a 10 milions de botelles de rosat. Aquesta tècnica fraudulenta consisteix a agafar vi rosat espanyol, en aquest cas, i revendre’l a granel fent-lo passar per vi de França, un delicte penat per la legislació francesa amb dos anys de presó i una multa de 300.000 euros. Aquest és el càstig que li podria caure a un comerciant de prop de Narbona que, segons Le Parisien, hauria afrancesat 30.000 hectolitres de vi durant tres anys. La DGCCRF també ha amonestat restaurants, cafeteries i hotels on el vi de la casa que proposaven era espanyol tot i que o bé no ho especificaven o directament mentien sobre l’origen.

Oli espanyol per italià

El vi no té, però, el monopoli d’aquest tipus d’enganyifes, que també es produeixen amb altres productes com ara l’oli d’oliva. Fa dos anys la policia italiana ja va retirar més de 2.000 tones d’oli verge extra produït a Espanya i Grècia. En aquella ocasió, el motiu de la confiscació van ser les etiquetes, on s’indicava que l’oli era 100% italià.

L’altra gran estafa amb la qual s’han trobat els agents antifrau està relacionada amb l’etiquetatge i la presentació de l’origen dels vins importats. Malgrat els més de 1.000 comerços que la DGCCRF ha controlat, les pràctiques comercials deslleials segueixen ben presents a les prestatgeries dels supermercats francesos. Segons ha pogut comprovar l’ARA, almenys dues marques de vi francès, propietat d’un dels homes més rics de França, comercialitzen aquest producte amb pràctiques si bé enginyoses, fraudulentes.

Una és VeRy, que pertany a Castel la Confrérie, filial del grup Castel. Una empresa familiar dirigida pel discret home de negocis Pierre Castel, que l’any passat ocupava la novena posició de les grans fortunes de França, segons la revista econòmica Challenges. L’ingredient principal d’aquesta beguda aromatitzada a base de vi amb fruita -té una gamma de sabors que inclou la cirera, la pinya i la maduixa-és el vi rosat produït a França. Això és el que es pot llegir a l’etiqueta frontal de la botella. L’enganyifa s’ha d’anar a buscar a l’etiqueta de darrere, amb lletres petites. A l’hora d’enumerar els ingredients, VeRy especifica entre parèntesis que el vi rosat del seu producte prové d’altres països més enllà de França, sense detallar quins. Contactat per aquest diari, el grup Castel no va respondre.

L’emfasització del “produït” o “embotellat a França” en l’etiquetatge és una de les pràctiques que més s’utilitzen si es vol relegar a un segon o tercer pla l’origen del vi importat. Els agents de la DGCCRF també han detectat que algunes marques utilitzen elements gràfics com ara una explotació vinícola, una flor de lis o bé una escarapel·la francesa per induir a error el consumidor.

Altres marques de vi, com Cambras, utilitzen els noms de varietats originàriament franceses per enredar el comprador. En realitat el vi prové d’Espanya, una informació que només consta a l’etiqueta del darrere de la botella. Cambras, propietat també del grup Castel, utilitza aquest mètode en l’etiquetatge tant en les botelles de vi rosat com en les de vi negre.