El jutjat barceloní especialitzat en clàusules terra deixa d'assenyalar judicis per l'acumulació de casos

El jutjat de primera instància número 50 de Barcelona, creat expressament per aglutinar totes les demandes sobre clàusules terra a la demarcació, ha deixat d'assenyalar judicis després de veure que havia de buscar data al calendari a més d'un any vista, segons ha denunciat el Col·legi d'Advocats de Barcelona (ICAB), que fa temps que insisteix que caldria descentralitzar les demandes per aquesta matèria i tornar a repartir-les als jutjats ordinaris per evitar el col·lapse que actualment pateix el jutjat de primera instància 50 de la capital catalana.

En un comunicat, l'ICAB ha demanat que, més enllà d'aquesta reorganització a llarg termini, es reforci urgentment el jutjat. "És necessari no només que els mitjans siguin proporcionals al nombre de demandes que avui s'han de resoldre, sinó que, a més, l'organització dels mitjans sigui l'adequada per a afers que estan sent estimats en un 98,3% dels supòsits", assegura el Col·legi.

Segons l'últim informe de l'ICAB, el jutjat especialitzat en clàusules terra de Barcelona només ha pogut resoldre un 6% dels casos que té sobre la taula a causa del col·lapse de demandes. De fet, el juny passat el president de l'Audiència de Barcelona, Antonio Recio, ja alertava que, si seguissin amb aquest ritme i volum de treball, les magistrades que el conformen necessitarien cinc anys per dictar sentència.