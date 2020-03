Els barris resisteixen l’efecte imant del centre turístic en el comerç

Els barris resisteixen l’embat comercial del centre de Barcelona. El comerç de la capital catalana es concentra als barris turístics del centre, on s’acumula una gran oferta comercial i d’oci, però amb el contrapès dels centres dels barris més perifèrics, que també aglutinen una oferta comercial de qualitat.

En aquestes zones de més qualitat comercial s’hi produeix, a més, una forta rotació en els locals, segons un estudi de la consultora catalana Eixos, especialitzada en l’anàlisi del comerç minorista. L’informe conclou que les zones amb més alta rotació són les que tenen una oferta comercial de més qualitat, que és la que inclou locals de lleure i cultura i equipament per a la persona. Per a Rosa Marín, tècnica de comerç de la Cambra de Comerç de Barcelona, “on hi ha més rotació, hi ha més competència”, per la qual cosa aquestes àrees comercials del centre de la capital, on es concentra tant l’oferta com la demanda, tenen més moviment d’establiments.

Ara bé, en certs sectors del comerç no es produeix aquesta concentració, ja que les botigues es reparteixen de manera més uniforme per tots els barris. És el cas, per exemple, de botigues dedicades a l’equipament per a la llar (vegeu el mapa adjunt), l’alimentació bàsica (supermercats i botigues de queviures) o tot el conjunt d’establiments de serveis, com ara tallers mecànics, perruqueries o agències immobiliàries. Això té una explicació: “No és el mateix fer la compra que anar de compres”, comenta Marín.

Així doncs, Barcelona ha creat el que els experts anomenen una shopping line, és a dir, un gran eix comercial en què es barregen turistes i locals i que acumula una gran densitat de botigues, establiments de restauració i altres negocis minoristes. Segons Marín, aquest eix és el que va des del Barri Gòtic fins a la Diagonal passant per l’Eixample.

Dins d’aquestes zones més calentes comercialment, però, també hi ha diferències. En el cas de Barcelona, com que atreuen molts visitants, es diferencien entre les que se centren en turistes pròpiament dits i les que atreuen públic local, de Barcelona mateix, de municipis propers o, fins i tot, de tot Catalunya.

Així, es creen eixos diferenciats que s’especialitzen en un públic o un altre: mentre que els establiments del passeig de Gràcia atreuen clients bàsicament estrangers, la rambla de Catalunya -a cent metres de distància l’un de l’altre- aglutina establiments més centrats en el públic català. A tall d’exemple: una multinacional de roba de luxe es posarà al passeig de Gràcia, mentre que una cadena d’òptica preferirà tenir una botiga a la rambla de Catalunya.

Per als grans grups internacionals, una botiga al passeig de Gràcia “és com un anunci: hi has de ser”, diu Isabel Mariscal, professora de l’escola de comerç Escodi i consultora de comerç minorista. En canvi, una empresa local no pot assumir-hi el lloguer i prefereix anar a altres indrets de la ciutat que també tinguin una bona oferta i, sobretot, una bona demanda comercial, afegeix.

Els barris van a part

De fet, més enllà de Ciutat Vella i l’Eixample central, hi ha altres zones amb una alta concentració de comerç de qualitat on algunes marques s’instal·len abans que al centre. El cas més paradigmàtic, segons Mariscal, és el barri de Sant Gervasi - Galvany, just a sobre de la Diagonal, que, a més de serveis i alimentació, també té una àmplia oferta de restaurants i lleure.

Aquesta zona, situada al mig del districte de Sarrià-Sant Gervasi -el de renda més alta de la ciutat-, té un trànsit elevat de compradors i una alta rotació, alhora que manté “el comerç de tota la vida”, amb un mercat municipal com a epicentre. De fet, segons un altre estudi d’Eixos, els mercats són un altre exemple que la forta rotació va sovint de bracet d’una alta qualitat de comerç.

Sant Gervasi - Galvany ha sigut “un bressol” de moltes cadenes que actualment s’han expandit per Catalunya, com la marca de roba Brownie, recorda Mariscal. Però no és l’únic cas: Gràcia seria l’altre barri amb una alta concentració comercial juntament amb oferta de comerç cultural.

Altres districtes també tenen eixos comercials ben vius, com el carrer de Sants o els cascos antics de Sant Andreu, el Poblenou o les Corts. Però aquests casos tenen més competència de centres comercials propers.

Un comerç de pimes

A diferència d’altres països -el més conegut seria els Estats Units, on les empreses comercials controlen una part molt gran de la quota de mercat-, Catalunya té un model comercial basat en empreses petites. És a dir, basat en el comerç de proximitat. “El comerç és molt petit en general”, explica Marín. “Genera riquesa en unitats familiars més petites”, afegeix, però també “genera més tipus de riquesa”. “La qualitat és un fenomen més ampli”, diu Marín, ja que ha de tenir en compte molts factors a més de l’estat de les botigues, el servei o l’oferta de productes. “El comerç té una funció social” i és més que “l’assortiment”, opina.

Tanmateix, el model comercial català ha canviat amb els anys fruit de la globalització i dels canvis tecnològics. Aquests canvis han portat un augment del turisme que ha transformat les ciutats, sobretot les capitals grans com Barcelona, mentre alhora internet i els telèfons mòbils modificaven els hàbits de consum dels ciutadans.

Així doncs, la situació en una ciutat amb un teixit comercial de pimes o microempreses ha fet que l’índex de fracàs creixés notablement. Segons Marín, un parell de dècades enrere un establiment comercial podia aguantar de mitjana uns cinc anys, mentre que ara “amb un any i mig ja perden la inversió”. Un establiment que fracassi després de tres anys de funcionament és una raresa.