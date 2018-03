La batalla de les energètiques es trasllada ara a les benzineres

La nova guerra de les companyies energètiques a Espanya passa per les benzineres. Diverses companyies del sector han començat una ofensiva per canviar el concepte de les estacions i oferir nous serveis de tota mena, alguns dels quals lligats també a l’energia, com pot ser la venda de gas i d’electricitat. És una manera de donar una oferta de valor afegit davant la competència cada cop més gran de les benzineres no assistides o low cost, explica una font del sector.

Els models són diferents, però les grans operadores espanyoles han vist que la forta presència territorial de les seves xarxes pot aportar alguna cosa més que assortidors. Cepsa va obrir la caixa dels trons a començament d’any. La companyia petroliera, que també ven gas butà, va decidir fer un pas amb la creació de paquets integrats d’energia venent gas, electricitat i carburants per als vehicles. La màxima és captar clients i, un cop els tens, lligar-los amb més d’un contracte, com han fet les operadores de telecomunicacions combinant internet, televisió i telefonia.

Al gener Cepsa va llançar el producte Cepsa Hogar, un paquet de gas i electricitat domèstics en què el client pot contractar els subministraments de la llar. Però a diferència de les comercialitzadores actuals de llum i gas, la companyia pot lligar aquests paquets al consum de la benzina del cotxe del client, que acumula descomptes a la targeta.

“El que de veritat fa diferent la proposta de Cepsa Hogar és que combinem gas, electricitat i carburant, cosa que ens permet fer una oferta competitiva de gas, electricitat i amb descomptes en els carburants que poden arribar al 18%”, explica Álvaro Díaz Bild, director comercial de Cepsa. No és la primera petroliera que es llança a altres mercats energètics. Fa un any Disa, la companyia controlada per la família Carceller, ja va engegar a les Canàries la venda d’electricitat i de gas per a les llars, amb descomptes per als seus clients en el consum de carburants en les seves benzineres.

Les ofertes de Cepsa i Disa se centren en l’energia domèstica. Però també s’estan produint ràpidament canvis en la mobilitat, amb la irrupció dels cotxes que utilitzen el gas com a carburant i el cotxe elèctric. Aquests nous models també estan canviant el model de benzinera. Repsol ha estès l’autogàs a una bona part de la seva xarxa de benzineres, la primera d’Espanya amb 3.500 punts de venda. I també està instal·lant punts de recàrrega ràpida de cotxes elèctrics. “A Espanya molts cotxes s’aparquen al carrer, perquè molta gent no té pàrquing, i per tant cal que hi hagi punts de recàrrega”, explica un portaveu de la companyia. Per tant, afegeix aquest portaveu, cal aprofitar que la gent té el costum d’anar a la benzinera a repostar per posar-hi punts de recàrrega elèctrica, però han de ser ràpids, la gent no vol tardar més de 15 minuts.

La petroliera que presideix Antoni Brufau no ofereix paquets energètics de llum, gas i carburants, com fa Cepsa -tot i que no ho descarta en un futur-, però sí que ofereix butà i altres serveis, amb botigues, restauració i acords amb companyies com El Corte Inglés, Vodafone i fins i tot Amazon per convertir les estacions de servei en un punt de recollida de les compres online.

Política d’aliances

Tothom pren posicions. Fa poc més d’una setmana, un dels principals operadors de benzineres, Galp, va comprar un 25% de l’elèctrica Podo. Així, Galp, que a més de carburants és un dels principals actors en el mercat del gas, troba un soci elèctric, alhora que Podo, que fins ara només venia electricitat, podrà fer ofertes combinades. Per a Joaquín Coronado, conseller delegat de Podo, poder oferir un producte combinat de gas i d’electricitat permetrà tenir més clients de llars i pimes. A més, l’acord amb Galp permet tenir un soci amb qui buscar “altres oportunitats comercials” que aportin valor als clients.

Iberdrola ha fet el pas invers. La primera elèctrica espanyola ara vol desembarcar a les benzineres. L’empresa que presideix Ignacio Sánchez Galán ha signat un acord amb la companyia de benzineres Avia, amb presència a Barcelona i Tarragona, per posar-hi punts de recàrrega de cotxes elèctrics. Així, Avia, a més de benzina i gasoil, biocombustibles i biomassa, podrà oferir la recàrrega elèctrica. De moment les dues companyies invertiran 1,35 milions en la primera fase, que consistirà a posar punts de recàrrega de vehicles elèctrics en 27 benzineres.