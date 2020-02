Els beneficis de Telefónica es desplomen un 66% per la reestructuració de la plantilla a Espanya

Telefónica va obtenir un benefici net de 1.142 milions d'euros el 2019, un 65,7% menys que els 3.331 milions que va guanyar el 2018, segons ha informat la companyia, que ha explicat que aquest descens es deu a diversos elements extraordinaris, principalment el Pla de Suspensió Individual d'Ocupació (PSI) dut a terme a Espanya el quart trimestre i els canvis en la seva filial de Mèxic.

En un comunicat enviat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors aquest dijous, Telefónica detalla que el benefici net inclou uns impactes extraordinaris per valor de 2.432 milions d'euros, dels quals 1.614 milions d'euros corresponen a la provisió per despeses de reestructuració, registrats principalment a Espanya. Així mateix, també ha afectat negativament els resultats del 2019 la reversió d'actius per impostos diferits de la filial mexicana (454 milions d'euros), els impactes de la transformació del model operacional d'aquesta filial (275 milions d'euros) i el deteriorament del fons de comerç de Telefónica a l'Argentina (206 milions d'euros). Per contra, les plusvàlues i altres factors han sumat 117 milions d'euros.

D'altra banda, l'operadora informa que la seva xifra de negoci en el conjunt del 2019 va arribar als 48.422 milions d'euros, la qual cosa representa un descens del 0,6% en comparació amb els 48.693 milions del 2018. No obstant això, en termes orgànics els ingressos van pujar un 3,2%. El deute net es va reduir per onzè trimestre consecutiu i es va situar al tancament del l'exercici en els 37.744 milions, fet que suposa una reducció del 8,1% respecte a l'any anterior.

Els inversors no han rebut bé els comptes de l'empresa presidida per José María Álvarez-Pallete: les accions de la companyia queien un 5,1% a les 9.30 hores del matí com a reacció a la publicació dels resultats anuals.