Els beneficis de les empreses creixen un 39% mentre que els salaris continuen estancats

Els beneficis i la rendibilitat de les empreses continuen creixent a un ritme viu, però els salaris no remunten. L'informe dels resultats de les empreses espanyoles no financeres que elabora el Banc d'Espanya trimestralment mostra que els primers tres mesos de l'any el resultat final de l'exercici de les empreses va millorar un 39,3%, mentre que les remuneracions mitjanes només van avançar un 1,1%, amb comportaments molt diferents depenent del sector empresarial. Al mateix període de l'any passat els guanys havien caigut un 26,7%.

Així, en un primer trimestre en què sindicats i patronal tampoc han sigut capaços de pactar l'augment salarial per a la negociació col·lectiva, es constata que el poder adquisitiu dels treballadors no es recupera, sobretot si tenim en compte que els preus estan creixent a un ritme més alt a causa de l'augment del petroli (l'IPC harmonitzat va augmentar un 1,3% al març). D'aquesta manera, segons les xifres publicades aquest dijous pel Banc d'Espanya, els sectors en què més van créixer les remuneracions mitjanes van ser el de la indústria, el comerç i l'hostaleria (un 1,7% i un 4,1%, respectivament). A la resta d'activitats fins i tot es va decréixer amb caigudes de l'1,1% al sector energètic i de l'1,7% a informació i comunicacions.

A més, el mateix organisme que publica l'article destaca que si les despeses de personal van créixer un 2,6% el primer trimestre del 2018, mentre que en el mateix període de l'any passat l'augment havia sigut de l'1,1%, és en gran mesura pel més gran dinamisme de l'ocupació i, en menor mesura, per l'increment de les remuneracions mitjanes. Precisament els llocs de treball van augmentar un 1,5% entre el gener i el març, una dècima més que l'any anterior i amb l'element afegit que la contractació que més va avançar va ser de caràcter indefinit (+2%), mentre que la temporal va caure un 0,5%.

Les empreses que van augmentar la plantilla van ser un 50,7%, molt superior a les que van destruir feina (35%). Per sectors, tots van augmentar l'ocupació però van ser l'energia, el comerç i l'hostaleria els que més van contractar, amb taxes d'entre l'1,4% i el 2,4%. En canvi, en aquest cas la indústria i el sector d'informació i comunicacions van quedar per sota del 0,5%.

I què va passar amb les empreses? Doncs que gràcies a una evolució favorable dels ingressos i les despeses financeres, el seu benefici ordinari va augmentar més d'un 39%, fins i tot més que la seva rendibilitat. De fet, van aconseguir augmentar els ingressos financers més d'un 19%, perquè es van disparar un 40% els ingressos per dividends que, al seu torn, van compensar la caiguda del 19,4% dels ingressos per interessos. Val a dir, amb tot, que aquestes millores d'ingressos financers i de beneficis són lleugerament inferiors a les de l'any anterior, i per això el Banc d'Espanya avisa que comencen a notar-se indicis de desacceleració en alguns indicadors de l'activitat empresarial i econòmica.

Són diversos els experts que han avisat recentment que l'economia espanyola està cada vegada més a prop de la desacceleració, perquè fins ara els vents de cua que l'havien impulsada havien mantingut una forta intensitat que cada vegada perd més pistonada. Tot i això, la majoria d'organismes preveuen que aquest any l'economia encara s'acostarà al 3% de creixement i aventuren la desacceleració per als pròxims exercicis.