La bioinformàtica Mind the Byte adquireix Intelligent Pharma

La bioinformàtica Mind the Byte, especialitzada en el desenvolupament de tecnologies basades en intel·ligència artificial, 'cloud' i 'big data' per al disseny computacional de fàrmacs, ha adquirit Intelligent Pharma, dedicada a serveis de quimioinformàtica per a la indústria farmacèutica i biotecnològica.

En un comunicat aquest dijous, Mind the Byte ha destacat que amb aquesta operació es converteix en la primera empresa nacional i en una de les més grans d'Europa en intel·ligència artificial aplicada al descobriment i desenvolupament de medicaments. L'adquisició d'Intelligent Pharma, que compta amb oficines a Munic i Heidelberg (Alemanya), Londres (Regne Unit) i Alberta (Canadà) i clients en més 20 països del món, permetrà a la bioinformàtica catalana no només incrementar la seva presència local i global, sinó també ampliar la seva gamma de serveis i accelerar la innovació dels seus productes en les diferents àrees geogràfiques en què serà present.

Les dues companyies, que des de la constitució han aconseguit mobilitzar 5,8 milions d'euros de capital públic i privat, tenen la seva seu al Parc Científic de Barcelona, fet que facilitarà el procés d'integració mitjançant el qual Mind de Byte preveu arribar el 2019 als dos milions de facturació.

Els termes de l'acord no s'han fet públics, però preveuen que una part de la transacció es tanqui en metàl·lic i l'altra amb un intercanvi d'accions, i Mind the Byte preveu finançar l'operació i el creixement de l'empresa amb una ampliació de capital, la tercera de la companyia, per import de tres milions d'euros.

La bioinformàtica catalana, fundada el 2011 per Alfons Nonell-Canals, va obrir el 2015 la seva primera filial europea al Copenhaguen Bio Science Park (Dinamarca) i el 2016 va desembarcar al mercat japonès de la mà de l'empresa nipona Filgen, on preveu facturar 1,2 milions el 2020.