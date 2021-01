El bitcoin supera per primer cop els 30.000 dòlars

El bitcoin, la criptomoneda més coneguda, ha trencat aquest dissabte la seva cotització màxima i ha superat el valor dels 30.000 dòlars la unitat, segons les dades recopilades per Bloomberg. La criptomoneda ha arribat a superar aquest dissabte a la tarda els 32.000 dòlars (26.600 euros).

Aquesta criptomoneda, que va néixer el 3 de gener del 2009, havia superat els 20.000 dòlars de valor a mitjans del desembre passat i des de llavors ha tingut una escalada imparable fins a arribar aquest dissabte al seu rècord de valor.

La pujada va començar a finals d’octubre amb el llançament d’un servei de compra i venda de criptomonedes, així com amb un servei de pagament de criptomonedes, del gegant de pagaments online Paypal. A més d’aquest servei per a particulars, els fons d'inversió estan cada vegada més interessats en aquest actiu amb canvis bruscs de valor.

Per a alguns inversors, l'atractiu d'aquesta criptomoneda rau en la seva descentralització. La criptomoneda va ser creada per una xarxa per persones anònimes el 2008 i, per tant, no depèn de cap institució.

El bitcoin no està avalat per cap actiu ni per l’economia de cap país, i el seu preu ha experimentat canvis vertiginosos. El 2017, per exemple, va començar l’any a menys de 1.000 dòlars i els següents mesos va augmentar el seu preu. Després d’arribar a un màxim de prop de 20.000 dòlars el 18 de desembre del 2017, els preus es van fondre al llarg del 2018, i van acabar aquell any en poc més de 3.000 dòlars.