El ‘blockchain’ Alastria supera els 300 socis i arriba fora d’Espanya

Seat és l’última corporació que ha decidit sumar-se al fenomen del blockchain. El fabricant de cotxes va anunciar aquest dimarts que s’ha unit a la xarxa d’Alastria, el consorci sense ànim de lucre que treballa per crear un sistema d’identitat digital segura. Segons explica a l’ARA Àlex Puig, el promotor del projecte, Alastria ja suma més de 300 companyies, administracions públiques i entitats associades des de la seva creació. De fet, la xarxa ja ha sortit fora de les fronteres d’Espanya i ha signat acords amb organitzacions empresarials de l’Amèrica Llatina i altres països europeus. “Encara que sigui un blockchain nacional volem que es pugui connectar a nivell global amb altres xarxes”, afirma el consultor i fundador de Caelum Labs.

Tot i així, Puig afirma que el focus d’Alastria se segueix posant en créixer a Espanya. Segons assegura, durant el primer trimestre del 2019 Alastria posarà en marxa els primers pilots que tocaran diversos sectors de manera transversal. En el seu llançament, la xarxa ja va captar multinacionals com Repsol i Gas Natural i les principals entitats financeres del país. “Ara tenim totes les parts cobertes, des de bancs fins a empreses industrials”, apunta Puig. En el cas de Seat, el fabricant de cotxes s’ha unit a la xarxa d’Alastria per tenir un primer contacte amb la tecnologia de la cadena de blocs. És la primera automobilística que s’hi suma i vol fer-la servir per millorar els seus processos industrials i financers.

Segons l’expert en blockchain, Alastria està seduint cada cop més el sector públic i ja compta amb associats com el govern d’Aragó, la Diputació d’Alacant o la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Aquesta tecnologia defensa que pot ser molt útil per a les administracions a l’hora de guanyar en transparència i combatre els casos de corrupció.

Identitat digital

El primer repte d’Alastria és la identitat digital, és a dir, crear sistemes que permetin als usuaris dels seus socis compartir informació mantenint el control sobre les seves dades. Les empreses i les administracions associades paguen una quota anual per formar part del consorci. Un dels principals problemes amb què topa el projecte és, precisament, trobar programadors i enginyers especialitzats en aquesta tecnologia.