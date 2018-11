El preu de la bombona de butà augmenta un 5% i costarà 15,33 euros a partir de dimarts

El preu de la bombona de butà pujarà un 4,9% a partir d'aquest dimarts, fins als 15,33 euros. Així doncs, la bombona de gas de 12,5 quilos augmentarà de preu per tercer cop consecutiu aquests any, després de pujades d'un 4,95% i un 4,9% al setembre i al juliol, respectivament, segons informa Europa Press.

En les revisions anteriors, al març i al maig, el preu va caure un 4,9% en tots dos casos. El ministeri per a la Transició Energètica és l'organisme encarregat de marcar el preu del butà consumit per particulars a Espanya, que actualitza cada dos mesos. Per tant, la pròxima revisió serà al gener de l'any vinent.

L'augment es deu, sobretot, a l'amortització del dèficit de 0,7 euros per ampolla, pendent de recuperar dels dos mesos anteriors. Les cotitzacions internacionals, en canvi, han crescut de forma moderada des del setembre passat, amb un increment del 0,6%, però els costos de transport i la depreciació de l'euro també han provocat part de l'increment. El preu més alt històric va ser de 17,5 euros, registrat el març del 2015; a més, és el màxim autoritzat legalment.