Les cadenes de bricolatge AKI i Leroy Merlin es fusionen a Espanya

El grup francès Adeo ha decidit unificar les seves cadenes AKI (fundada a Barcelona el 1988) i Leroy Merlin al països on operen totes dues, com és el cas d'Espanya. Segons ha informat la companyia a l'agència Efe, aquests plans no afectaran els llocs de treball ni l'expansió de cap de les dues marques. Les dues empreses s'uniran en una única estructura empresarial, encara que no s'ha decidit sota quin nom operaran.

A Espanya, Leroy Merlin compta amb 68 punts de venda i més de 10.000 treballadors, mentre que AKI suma 51 botigues i més de 1.700 empleats. Totes dues empreses tenen plans d'expansió al mercat espanyol, on preveuen obrir 30 i 50 establiments, respectivament, en les propers cinc anys.

El procés d'integració arrancarà el 2018 i es completarà el 2020, amb la transformació del parc de botigues existent als nous formats amb l'objectiu de consolidar la seva posició al mercat del parament de la llar.

Amb els primers passos, entre el març i el setembre es posaran en marxa tres projectes a les botigues AKI de Colmenar (Madrid), Talavera de la Reina (Toledo) i Figueres (Girona). En aquests establiments es provaran conceptes comercials nous i a partir del segon trimestre de l'any totes les noves obertures es faran de manera conjunta.