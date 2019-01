Cabify treu pit del milió d'usuaris a Barcelona abans del decret del Govern

El desembre passat Cabify va fer complir el seu segon any d'operacions a Barcelona. En aquest temps -i a l'espera de saber què passa amb el decret de la Generalitat- l'aplicació de transport ha assegurat a l'ARA que ja té gairebé un milió d'usuaris registrats a la capital catalana i la resta de ciutat de l'Àrea Metropolitana on opera.

En total son vuit municipis com ara Badalona, Cornellà de Llobregat, Castelldefels, El Prat de Llobregat, Viladecans o Gavà. A més, l'aplicació de transport preveu que aquesta xifra arribarà "pròximament" a la quinzena amb la incorporació de noves localitats catalanes.

Segons la companyia, la demanda de trajectes amb Cabify a Barcelona s'ha més que duplicat en els últims dos anys. A més, insisteix que també s'ha incrementat en més d'un 150% el número de llocs feina indirectes que genera l'empresa a Catalunya fins a 1.000 treballadors. Quan Cabify es va instal·lar a Barcelona aquesta xifra estava al voltant dels 400 empleats. "L'activitat a Barcelona ha tingut una acceptació tremenda i per al 2019 esperem duplicar el volum de negoci gràcies a la major demanda", afirma a l'ARA el president de l'empresa a Europa, Mariano Silveyra.

Previsiblement la Generalitat es pronunciarà demà sobre el decret que podria deixar sense negoci a la pràctica Uber i Cabify. El sector del taxi ha exigit al Govern que introdueixi una nova obligació en la contractació perquè els usuaris hagin de reservar els seus trajectes amb VTC amb una antelació mínima d'entre sis i dotze hores. "El que decideixi haurà de complir amb els criteris de proporcionalitat i no discriminació i no podrà ser més restrictiu que el decret llei de Foment", ha avisat el principal directiu de Cabify a Europa.

Operador de mobilitat

Com explica Silveyra, fa temps que Cabify ja no només vol ser un intermediari per a les flotes de cotxes amb llicència VTC. En paral·lel a la guerra del taxi, l'empresa madrilenya s'ha dedicat a entrar en altres branques del negoci de la mobilitat com ara les motos elèctriques amb Movo o el 'carsharing' amb Bipi. Aquesta estratègia és semblant a la que estan seguint els altres gegants del sector com Uber o Lyft, que s'han dedicat a comprar empreses amb altres vehicles més enllà del cotxe com el patinet o la bicicleta.