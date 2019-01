Cabify sosté que el 96% dels seus serveis són per recollir persones immediatament

Cabify ha rectificat avui la seva directora de regulació, Marta Plana (que ahir va dir que els VTC abandonaven Barcelona), i ha negat que hagi pres la decisió d'abandonar la capital catalana. Ara bé, la companyia considera que el decret que vol aprovar la Generalitat (que fixa almenys 15 minuts d'espera per al servei dels VTC) suposa "l'expulsió" de la plataforma.

"Em costa molt de creure que el Govern vulgui expulsar del territori una empresa com Cabify. Aprovar el que ha anunciat significarà l'expulsió de la nostra empresa", ha assegurat el fundador de la plataforma, Juan de Antonio, en una roda de premsa a Madrid.

De Antonio considera il·legal "qualsevol restricció a la lliure prestació de serveis" i ha criticat que el govern espanyol no hagi tingut en compte cap de les seves propostes per solucionar el conflicte amb el sector del taxi. El 96% dels serveis de la plataforma són per recollir persones immediatament, i haver d'esperar 15 minuts, sostenen els responsables de Cabify, suposa acabar amb el seu negoci. A Barcelona, Cabify té 2.000 conductors.

La solució podria passar per la integració dels taxis a la plataforma de Cabify, en col·laboració amb l'aplicació de taxis Easy Taxi, un model que l'empresa tecnològica ja aplica en països de l'Amèrica Llatina. Cabify fa temps que hi treballa. "A Espanya estem treballant per reproduir aquest model. A l'Amèrica Llatina hem demostrat que és possible", ha subratllat Vicente Pascual, director general de Cabify.

Els responsables de Cabify consideren que per als taxis estar sota la marca de la plataforma els suposarà "multiplicar les oportunitats de fer trajectes". Cabify posarà en marxa un projecte pilot en els pròxims mesos i, posteriorment, de cara a l'estiu, l'aplicarà en ciutats espanyoles.