Canadell fa un "toc d'alerta" a les administracions pel covid-19: "Hem començat l'estiu amb mal peu"

"El que estem veient els darrers dies no ens dóna confiança". El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, ha llançat una advertència a les administracions públiques perquè evitin nous rebrots de la pandèmia de covid-19 aquest estiu; una circumstància que posaria en perill, ha afirmat, la recuperació econòmica que fins i tot començava a generar expectatives més positives del que preveia inicialment per la Cambra.

Canadell ha reclamat una "estratègia clara" per evitar entrar en un escenari de rebrots "massius". En la seva opinió, ha de passar per fer més proves PCR a la població, habilitar el rastreig dels casos (Canadell veu "incomprensible" la polèmica amb el nombre de rastrejadors) i la posada en marxa d'una apli de seguiment dels casos de covid.

Tot plegat per evitar que la situació es descontroli i s'hagin de prendre noves mesures restrictives, en uns mesos d'estiu que la Cambra veu "claus" per veure què passarà a partir de setembre amb l'economia. En aquest sentit, Canadell ha destacat que els rebrots del Segrià i L'Hospitalet de Llobregat han causat ja un nivell "important" d'anul·lacions de reserves turístiques, precisament un dels puntals de l'economia estival i que ja començava a mostrar símptomes de revifalla. "Hem començat amb mal peu", ha manifestat.

La por dels analistes de la Cambra és que la pandèmia s'endureixi i esguerri les previsions optimistes de recuperació del PIB per a l'any vinent, que s'han revisant a l'alça fins un augment del 6,4%, un punt per sobre del que es preveia al maig. L'Índex de Confiança Empresarial també és moderadament positiu en certs sectors com el comerç i la construcció; no tant en la indústria i el transport. "Hem tocat fons i el pitjor ja ha passat. L'economia comença a repuntar", s'ha felicitat Canadell, que ha insistit diverses vegades en el condicional "si es controla la pandèmia". Per contra, la Cambra ha empitjorat durament les previsions de caiguda del PIB d'enguany: si el maig es vaticinava un enfonsament del 7,3%, ara s'abaixa fins el 10,3%.

Per tot plegat, Canadell ha demanat invertir els fons europeus "bé" i "en allò que li cal a l'economia": en sectors amb valor afegit i que afavoreixin la reindustrialització del teixit empresarial català.

Inversions insuficients

La Cambra també ha situat el dèficit d'inversions estatals a Catalunya en uns 3.100 milions d'euros en el període del 2015 al 2019, a partir de dades de la Intervenció General de l'Estat. El director del gabinet d'estudis de la Cambra, Joan Ramon Rovira, ha explicat que la majoria dels incompliments són d'inversions fora de l'àmbit de les infraestructures, que solen ser, paradoxalment, l'aspecte que més sovint es reclama. Segons els càlculs de l'entitat, a Catalunya, pel seu pes en PIB i població al conjunt de l'Estat, li pertocaven unes inversions de 6.951 milions d'euros, 4.612 dels quals en infraestructures i 2.339 en altres inversions. En canvi, només s'hi van invertir 3.849 milions; l'amplíssima majoria dels quals en infraestructures. D'aquí la conclusió que el dèficit ve donat per les inversions més enllà del transport.