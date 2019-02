La candidatura a la Cambra de Lorenzo Quinn

Un ambient d'empresaris és sempre un ambient selecte. Especialment quan es tracta d'empresaris reconeguts i susceptibles d'integrar la candidatura d'una de les principals institucions catalanes, la Cambra de Comerç. Malgrat això, hi ha matisos que esdevenen abismes entre la candidatura del financer Carles Tusquets, presentada aquest divendres, i la que dimecres donava el seu suport a Enric Crous i José María Torres.

La que s'ha presentat avui en societat és una candidatura nítidament d''upper' Diagonal. Lleugerament més veterana, castellanoparlant, barcelonina i presumida. Les converses, a l'altura d'aquest entorn: "Jo a aquest el conec des que era petit!", s'exclamava una assistent, en relació a Tusquets. "A més de tot, la guapa de la família", deia un home en referència a Sílvia Sorribas, membre de la candidatura.

La posada de llarg de l'equip de Tusquets ha sigut tota una demostració de força, amb prop de 250 assistents, pel cap baix el triple dels que va reunir Crous dimecres. Entre els assistents, Josep Maria Casanovas, del diari 'Sport', la socialista Anna Balletbò o l'economista Antón Costas. Però aquestes presències anaven acompanyades d'altres, menys tangibles, però més imponents: en la candidatura hi ha gegants com Seat, Planeta o Roca, a més d'empresaris com l'hoteler Jordi Clos o l'advocat Heribert Padrol.

Amb aquesta 'grandeur' no hi podia faltar un cert component de 'beautiful people', de paper cuixé, d'elegant frivolitat cosmopolita. I tot plegat es concentrava en una figura, la de l'artista Lorenzo Quinn, que també donava suport a Tusquets amb la seva presència i predicava, a qui tenia a prop, les bondats del negoci de l'art: "¿Què seria de Miami sense la fira d'art contemporani?", es demanava. "Qui coneixia Bilbao abans del Guggenheim?", prosseguia, amb un cert to acusador. Ell mateix verbalitzava el corol·lari: "L’art mou milers de milions d’euros al món!"

Tusquets, a l'atac

Però, malgrat tot, el d'aquest matí era un acte de campanya d'un col·lectiu que vol guanyar unes eleccions i Carles Tusquets bé ho va demostrar. Després d'haver constatat com els seus rivals li atorguen l'etiqueta de ser el candidat de l'establishment i el continuista, ha sigut directe: "Tots els altres candidats porten de mitjana 30 anys a la Cambra, jo no hi he estat mai", afirmava l'extresorer del Barça i expresident del Cercle d'Economia. "Han pactat passar-se el porró a mitja legislatura, ¿què hi ha més continuista que això?", deia, respecte a l'acord entre Crous i Torres.

Un altre eix argumental del seu projecte passarà per criticar la pèrdua de vigor econòmic que ell aprecia a Barcelona. "Ha de tornar a ser realment la capital econòmica de la Mediterrània, no com ara, que ha perdut pistonada", deia. "Que Barcelona torni a ser el que havia de ser", afegeix més tard, fregant el 'Make Barcelona great again'. De fet, llança un avís. Recorda que totes les normatives que afecten la ciutat han de ser prèviament comunicades a la Cambra i Tusquets anuncia que seran combatius: "Farem lobi profund a través dels mitjans de comunicació".

Tusquets també ha fet una defensa de les grans empreses i lloa Telefónica, Indra, o Seat. "L'altre dia vaig ser a Palau de Mar, i hi havia gent jove, estupenda, tots sense corbata", diu. I sentint les seves paraules sobre el vot electrònic, sembla clar que serà motiu de confrontació amb la candidatura de Crous, que ho reclamava per augmentar la participació: "Estem a favor de la màxima difusió, però el vot ha de ser garantista, ha de votar qui ha de votar, no volem trampes".

Escassa paritat

Durant l'acte ha quedat clar que la paritat serà un problema per a la candidatura: dels set participants en l'acte, tres eren dones. També hi han intervingut un empresari estranger i un jove que vol formar part de Cambra Jove, un altre dels projectes de Tusquets. Però entre els noms que s'han conegut avui, 23 eren homes i només sis dones.

Ha sigut Sorribas qui ha abordat aquesta qüestió, tot i que en termes sorprenents. "Parlaré de paritat. Se'n parla molt, ara, està de moda. Però primer vull parlar del talent sènior", deia, en referència als directius de més edat.

Després, Tusquets no ocultava el seu optimisme: "Pels suports que tenim, hem de guanyar. Tenim un suport global i transversal".