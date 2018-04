El capital risc marca màxims

El copropietari d’una gestora de capital risc assegurava aquesta setmana que l’actual no és el millor moment per invertir. Subratllava que el context aconsella sortir de les inversions i rendibilitzar operacions passades. La seva afirmació descriu bé el que ha passat els dos últims anys en els despatxos de les principals gestores d’inversió d’Espanya: gairebé 1.300 operacions, un total de 8.700 milions d’euros d’inversió entre el 2016 i el 2017, en els quals s’han donat salts anuals de més de 1.000 milions d’euros.

El sector ha deixat enrere la crisi i viu el seu millor moment històric. Hi ha liquiditat i aquesta liquiditat ha entrat en els seus fons. L’únic però és que aquest efectiu ha encarit les valoracions i per això, deia aquest mateix inversor, és millor sortir que entrar. Però, per la seva feina, no deixava de dir que cal seguir buscant operacions per transformar empreses, vendre-les i rendibilitzar les inversions.

“Han sigut dos anys molt bons i el 2018, pels dos primers mesos que portem, encara serà millor”, afirma José Zudaire, director general d’Ascri, l’organització que aglutina el gruix de les grans gestores espanyoles. Tot i aquestes dades, per a Zudaire el moment és idoni per continuar invertint i desinvertint i per aixecar capital amb el qual alimentar els fons d’inversió i l’activitat. Una prova que el sector va bé és la ronda de 160 milions de dòlars que va tancar Cabify al febrer. Amb una valoració de 1.400 milions de dòlars, l’aplicació de mobilitat es va convertir en el primer unicorn -empresa valorada per sobre dels mil milions d’euros- espanyol. Sense donar noms, Zudaire confia que aquest any n’hi haurà dos més.

Fins i tot la incertesa a Catalunya derivada de la situació política ha quedat superada, segons Zudaire. “Cada cop pesa menys. Estem aprenent a viure amb això i continuem fent coses”, explica el director general d’Ascri. Les estadístiques de la patronal mostren com el creixement inversor a Espanya en els últims dos anys ha arribat de la mà de la inversió estrangera. Mentre que els 902 milions d’origen espanyol que es van invertir el 2015 “només” han crescut un 28% (1.156 milions d’euros el 2017), la inversió estrangera canalitzada a través de firmes espanyoles s’ha multiplicat 2,5 vegades, fins als 3.653 milions d’euros.

L’any passat es van invertir 4.900 milions d’euros (un 27% més que el 2016). La xifra és molt més alta que la de desinversions, que tot i així va créixer un 30%, fins als 3.477 milions. Els nivells d’Espanya, no obstant això, continuen molt lluny de França i el Regne Unit, que concentren tres vegades els volums d’Espanya.

L’atractiu de Barcelona

La patronal defensa que la participació de les seves gestores és una creadora neta d’ocupació. Segons les seves estadístiques, després de la capitalització i la transformació del negoci les plantilles creixen a un ritme mitjà del 7% anual, per sobre del 2% que hi havia abans de la seva entrada en les participades. Els sectors preferits per invertir-hi són actualment els béns de consum, l’hosteleria i l’oci i el transport.

Els dos principals hubs d’inversió són Madrid i Barcelona. La primera és la ciutat on es concentren les grans inversions, de més de 100 milions d’euros, que l’any passat van moure 2.860 milions d’euros. A Barcelona, en canvi, és on més operacions es tanquen, gràcies al gran teixit industrial i de pimes existents. Però està centrat més en les operacions d’entre 10 i 100 milions d’euros i en start-ups.

“Barcelona, que és el cinquè hub inversor europeu, és un catalitzador dins d’Espanya en l’àmbit de les start-ups i això fa que els fons ens acompanyin”, afirma Ernest Sánchez, soci de la firma Nekko Capital, especialitzada en inversió en empreses emergents. La companyia intenta tancar un fons amb inversors europeus de 100 milions, amb l’objectiu de començar a invertir l’estiu vinent. Els seus dos fons anteriors van ser de 20 i 32 milions.

Sánchez creu que no és adient l’estratègia per la qual estan optant algunes companyies tecnològiques d’ubicar la seva seu als Estats Units per poder tancar amb més velocitat rondes de finançament. “No crec que aquesta recepta sigui l’adequada. Estar a Silicon Valley també suposa haver de competir amb moltes més empreses que les que trobes aquí”, explica.

LES CLAUS

1. Com funcionen les gestores de capital risc?

El seu objectiu és entrar en una empresa per un preu i sortir amb guanys. Per fer-ho aconsegueixen fonts de diferents inversors (fons, fundacions, patrimonis familiars) i els inverteixen en empreses que creuen que tenen recorregut per créixer en el mitjà termini, ja sigui perquè el sector té recorregut o perquè creguin que la gestió en el moment de la compra és inadequada. Per augmentar el valor es poden arribar a fusionar diferents empreses per augmentar el seu valor.

2. Per què ha crescut la inversió tant a Espanya en els últims anys?

La sortida de la crisi és un factor determinant. Si el mercat intern es recupera vol dir que les empreses tenen més opcions de ser rendibles en el futur i, per tant, acabaran tenint més valor. Que el sector consum sigui on més s’inverteix i on es concentra una tercera part dels esforços és un bon exemple: la inversió en aquest àmbit s’ha multiplicat per tres en només un any.

3. Quins són els efectes de tanta liquiditat?

Cada mes de l’any una nova gestora aterra a Espanya. Els efectes són un augment de la competència i, per tant, dels preus que es paguen per empresa, sobretot quan són aquestes les que es posen en venda i s’obre una subhasta. Com més costoses són les operacions menys rendibilitat és previsible.